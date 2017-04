El UMA Antequera fuerza el tercer partido con un gol en la prórroga

Habrá tercer partido. El UMA Antequera sufrió más de lo esperado, pero consiguió la victoria por 2-1 en la prórroga ante el O Parrulo Ferrol, en un importante partido que necesitaba ganar para mantener vivo el sueño del ascenso a Primera. Los locales comenzaron perdiendo, pero no tardaron en lograr la igualada, haciendo el gol definitivo en la prórroga, gracias a un genial Juanillo.

Las primeras ocasiones del choque fueron para el UMA por medio de Juanillo y Da Silva, quien a los cinco minutos se tuvo que retirar lesionado. En el minuto 11, el O Parrulo rozó el palo en una situación clara de peligro, que salvó con una buena intervención el meta Conejo. El cuadro malagueño siguió intentándolo. Llegó un nuevo remate de Alejandro Hidalgo, también al palo en el minuto 14. El primer gol llegó a falta de tres minutos para el descanso. Rubi se adelantó a todos y desde la frontal del área enganchó un buen disparo ante el que nada puedo hacer esta vez Conejo.

2 UMA Antequera Conejo (p), Miguel, Hildago, Tete y Fernández -cinco inicial-; Gonzalo (ps), Juanra, Da Silva, Crispi, David Velasco, Buitre, Juanillo, Óscar y Nacho Caballero.

1 O Parrullo Illi (p), Íñigo, Álex Durán, Isma y Rubi; Ángel (ps), Santi, Miguel, Diego Núñez, Chicha y Juan. goles 0-1, minuto 17: Rubi. 1-1, minuto 23: Tete. 2-1, minuto 43: Juanillo árbitros Miñano Martínez y Ropero Lara. Amonestaron con amarilla a los locales Buitre, Óscar y Tete y roja a Miguel Fernández y a los visitantes Illi y Diego Núñez (doble). cancha Fernando Argüelles, ante 1.000 espectadores.

En la segunda mitad, el UMA salió más enchufado y no tardó en conseguir la igualada gracias, cómo no, a un tanto de Tete que despertó a toda la grada. Ya igualado el partido, el equipo de Moli se dejó el alma para anotar el segundo y Juanra, sólo ante el portero, perdió una ocasión de oro rematando fuera. Miguel Fernández y Tete volvieron a protagonizar una entrelazada jugada, en unos minutos en los que el UMA demostró que con fuerza y empuje es capaz de no dejar que el rival tenga la posesión del balón.

Tarjeta roja

Cuando faltaban 8 minutos para el final, Miguel Fernández vio la tarjeta roja por un manotazo al rival Diego Núñez. El colegiado lo vio claro echó al jugador malagueño, pese a la protesta de todo el conjunto local y de los aficionados desde la grada, quedándose el UMA con cuatro jugadores.

Esto fue lo que el O Parrulo aprovechó para acorralar a un UMA que se mantuvo dentro del área para evitar el gol visitante. Ambos conjuntos lo siguieron intentando, pero el partido finalizó con empate a uno, lo que forzó a una prórroga de dos partes, ambas de 3 minutos. En el tiempo extra, Juanillo marcó en un tiro de falta cuando apenas quedaban 34 segundos para el final de la primera parte de la misma, lo que levantó al público de sus asientos, sentenciando el partido.

Con este resultado, se fuerza un tercer encuentro que se jugará este mismo domingo a las 12.30 horas también en el Pabellón Municipal Fernando Argüelles, y en el que se decidirá qué equipo pasa a la siguiente fase de las eliminatorias para seguir optando al ascenso.