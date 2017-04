El UMA Antequera, obligado a ganar al O Parrulo para evitar quedar eliminado

Partido a vida o muerte para el UMA Antequera esta noche (20.45 horas) en el Fernando Argüelles para mantener vivo el sueño del ascenso a Primera División. Tras caer el fin de semana pasado por 3-1 en la cancha del O Parrullo Ferrol, está obligado a ganar a su rival para forzar el tercer encuentro.

El UMA Antequera afronta con optimismo un duelo en el que únicamente le vale acabar como vencedor. Los chicos de Manuel Luiggi ‘Moli’ no pueden fiarse de un adversario que llega en una situación privilegiada. El choque del Pabellón Municipal A Malata reforzó a un bloque que mejoró ostensiblemente desde que salió goleado de tierras malagueñas en la recta final de la fase regular. Lo mismo se espera que ocurra hoy en el Argüelles, que debe registrar un lleno para trata de que el equipo siga en competición y alcance la eliminatoria decisiva por el ascenso.

Si fialmente se consigue la victoria, los de Moli jugarán este domingo 30 de abril de nuevo en casa (a las 12.30 horas) contra el cuadro gallego, para disputarse el pase a la siguiente fase de las eliminatorias, que jugarán contra el Elche o el Valdepeñas, los otros equipos presentes en la pelea por el ascenso.

El O Parrulo Ferrol trasladó al cuadro universitario la presión de ganar dos envites consecutivos. Moli ha trabajado específicamente con sus jugadores para no caer en la precipitación ni jugar con excesiva ansiedad el compromiso del hoy. «No nos queda otra. Es ganar o ganar, porque ya no da tiempo a rectificar nada. Puede ser el último partido si no ganamos y continuar es nuestro deseo intentando ganar el viernes. Sabemos que el rival dio mucha guerra allí y, de hecho, nos ganaron. Viene con mucha ilusión y motivación, sabiendo que de tres partidos, ha ganado uno. Nos ha dado la responsabilidad a nosotros y tenemos que ser responsables con nuestras armas para saber ganar el choque», remarca el entrenador.

La recuperación de Crispi es una gran noticia para el cuadro malagueño por el papel tan relevante que asume en la pista. En el partido jugado en Ferrol, el UMA no estuvo demasiado certero en la finalización de las jugadas, a pesar de adelantarse en el marcador, por lo que afinar la puntería es otra clave para crear dudas en la dura defensa rival. Tener el factor cancha a favor en un ‘play-off’ es una ventaja, pero nunca es clave. La misión de los universitarios se centra en demostrar que es posible ganar dos partidos consecutivos con el apoyo incondicional de sus aficionados.