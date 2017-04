Más de 700 jugadores en la V Fiesta Babybasket

Un total de 48 equipos, que suman más de 750 jugadores, han participado en la V Fiesta Babybasket que se ha disputado en Alhaurín de la Torre. El evento, en esta edición, ha hecho una especial apuesta por la categoría femenina, reuniendo a una decena de equipos de chicas. Los pabellones cubiertos El Limón, Blas Infante y el Colegio San Sebastián, acogieron los diferentes partidos (24 en total), en una fiesta en la que ha primado nuevamente la participación por encima de la competición, ya que los encuentros se disputan sin marcadores ni tanteos.

Los equipos participantes en esta V Fiesta Babybasket han sido: E. B. Alhaurín el Grande, EDMB Teatinos, C. B. Mijas, Fundación Victoria, Andalucía Promesas, San Estanislao, Club Baloncesto Marbella, EBG Málaga, C. B. San Pedro, Ciudad de Melilla, Presentación, Costa Marbella, C. B. Platero, León XIII, Club Málaga Basket, El Palo, Tartessos, Adesa Salesianos, Atalaya, Gamarra, C. B. Salliver, A. D. Asunción, CAB Estepona, Los Olivos, E. B. Cártama, Novaschool, Algazara y Alhaurín de la Torre.