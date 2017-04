Preparadas para dar guerra

Aquí sólo están los mejores y el Rincón Fertilidad no podía ser menos. Las jugadoras del conjunto malagueño volvieron a hacer historia el pasado mes de febrero tras lograr la clasificación para las fase final de la Copa de la Reina, por segunda ocasión consecutiva. Una exigente competición que reúne a los ocho mejores equipos de la máxima categoría del balonmano nacional -División de Honor- en un todo o nada que se celebrará en O Porriño (Pontevedra) desde el sábado hasta el próximo lunes en partidos a eliminatoria única.

protagonistasBea. Central «Se luchó mucho el año pasado para ir a la Copa y este año por fin jugaré»

Ana. Extremo «Esta es una nueva experiencia para mí; me siento una privilegiada»

Alba. Extremo «Vamos a intentar que el club esté este año donde se merece estar»

El primer cruce para las jugadoras que dirige de Diego Carrasco, el de cuartos de final, ya tiene fecha, hora y, sobre todo, rival. Será el sábado a las 18.15 ante el Rocasa Gran Canaria. Un equipo al que ya consiguieron doblegar en la Liga, aunque las condiciones no serán las mismas. «Cualquier equipo puede ser un rival fuerte, la diferencia está en las ganas. Si un equipo quiere llevarse un partido, se lo lleva. El Rocasa es duro y responsable en estas competiciones. Nosotras no podemos confiarnos a pesar de haberlas vencido antes», asegura la portera titular del equipo, Virginia. Bajo palos, es todo un seguro y así lo ha demostrado a lo largo de la campaña con sus innumerables paradas, siendo decisiva en partidos como el que dio el pase a las malagueñas a cuartos de final de la Copa.

Nueva oportunidad

Esta es la segunda vez en la historia del club que se disputa esta competición. Un motivo de alegría aunque las jugadoras no pueden evitar pensar en el mal trago del pasado año. «Fue un golpe muy duro para nosotras porque íbamos con mucha ilusión, con ganas y perdimos de once en el primer encuentro... Nunca se me olvidará», rememora Virginia. Aunque asegura que aquel mal recuerdo les ha ayudado a crecerse. «Hace que este año vayamos con más experiencia y con el trabajo un poco más estudiado», se sincera. De la misma forma lo afronta Alba, una de las veteranas del equipo que también estuvo presente en su estreno en la Copa.

protagonistasNuria Benzal. Central «Jugar esta competición con el equipo de mi tierra es muy emotivo para mí»

Virginia. Portera «Esta vez llevamos más experiencia y vamos con el trabajo más estudiado»

«El año pasado fue una sensación agridulce… Fue nuestra primera vez, íbamos muy ilusionadas y de un soplo nos quitaron de en medio. Ahora vamos con ganas de demostrar que aquello fue una novatada y esta vez vamos a hacer que el club esté donde se merece». Y es que explica que el equipo se ha reforzado para ir a darlo todo. «Este año vamos con jugadoras que ya han disputado la Copa y eso se va a notar en la pista a la hora de tener más seguridad y de ser conscientes de que tenemos que jugar nuestras cartas, sobre todo, defendiendo y saliendo al contraataque».

El Rocasa Gran Canaria, primer rival a batir en cuartos Las malagueñas lo tienen claro. El año pasado cayeron en la primera fase de la Copa de la Reina y por once goles de diferencia, una distancia en el marcador que no están dispuestas a volver a repetir. Saben que tienen que pensar en el presente, en el partido a partido, como diría Simeone y, el primero, será el Rocasa Gran Canaria. El cuadro de las islas se coloca en el tercer lugar de la clasificación liguera y sólo acumula cinco derrotas en total. Eso sí, una de ellas, ante el Rincón Fertilidad el pasado mes de febrero 26-25 en casa, en Carranque. Sin embargo, como asegura Virginia, no deben partir confiadas, ya que el Rocasa es un equipo que, en su palmarés ya acumula ya una Copa de la Reina, una EHF Challenge Cupa nivel europeo y, además, uno de los datos más destacables, que el conjunto isleño lleva 26 años disputando la máxima categoría del balonmanofemenino a nivel nacional. Lo queconvierte al rocasa Gran Canaria en el equipo más veterano de la competición liguera y en uno de los claros favoritos para dar espectáculo en la Copa de la Reina.

Jugadoras experimentadas como Nuria Benzal. La que fuera una de ‘as ‘guerreras’ de la selección española de balonmano se ha consagrado como el fichaje estrella del equipo de Diego Carrasco en esta temporada. Tras quince años fuera de su tierra jugando en equipos de nivel internacional, Benzal regresó a la competición española para luchar en el equipo de su tierra, el Rincón Fertilidad. «No había tenido la posibilidad de jugar la Copa junto a ellas; para mí ahora es muy emotivo». A sus compañeras les ha aportado tranquilidad cara a esta competición y es que la central ya la ha disputado antes con el Valencia, el Alicante o el Guardés, entre otros equipos. «Me alegra volver a ver caras conocidas pero allí, dentro de la pista, no hay amigas», aclara Nuria, segura de la meta que persigue el club. «Este era uno de los objetivos claros de este año y a la vista está que lo hemos cumplido. Ahora sólo queda rematar la faena, en primer lugar ganando el primer partido», argumenta.

Debutantes

«De qué sirve ponerse objetivos más altos si no se van consiguiendo los primeros retos», añade Bea Puertas a la frase de su compañera Nuria. La joven central dio el pase a las malagueñas con el último gol del encuentro clasificatorio para la Copa, el que supondría el desempate. Parte a tierras gallegas con una espinita clavada y es que no pudo jugar la competición en la anterior campaña a causa de una lesión. Así lo recuerda: «El año pasado tuve mi segunda lesión de rodilla y me quedé con las ganas de competir la Copa, pero este año me voy a poder quitar esa espina y voy con mucha más fortaleza», asegura. A lo que añade: «Se luchó mucho el año pasado para llegar a esa la Copa y esta vez estoy muy contenta de poder jugarla».

Los datos Quinta. Es la posición que actualmente ocupa en la tabla el equipo malagueño, con 28 puntos a su favor. Su mejor puesto en lo que lleva de temporada en la máxima categoría. 586 goles son los que llevan anotados entre todas las integrantes del equipo esta temporada en Liga. La máxima goleadora es Jennifer, con 116, y segunda Benzal, con 101. 14. Es el número total de jugadoras que componen la actual plantilla del Rincón Fertilidad, a las órdenes del técnico malagueño Diego Carrasco. 8. Son los equipos que disputan la Copa de la Reina: Bera Bera, Guardés, Rocasa, Granollers, Elche, Alcobendas, Porriño y Rincón Fertilidad

Quien también se estrenará en esta ocasión será Ana González. Este es su primer año como profesional en el primer equipo, pero de novata tiene más bien poco. Ana ha formado parte de la selección española júnior y ha jugado campeonatos de España junto a la selección andaluza. Logros que la han llevado a formar parte fundamental de las de Diego Carrasco. «Todas esas competiciones me han servido para adquirir más experiencia y, sobre todo, más seguridad en mi misma», explica. Y añade: «Al final esto se trata de ir alcanzado objetivos que te lleven a estar cerca de tu sueño». Además, sobre su debut en la Copa de la Reina, destacó: «Estoy muy ilusionada, es una nueva experiencia y me siento una privilegiada además de por poder estar en el equipo en el que estoy, por disputar esta competición».

Como ella, Paula Cosano y Gabi Pessoa también la disputarán por primera vez este año. En total, son catorce las jugadoras que marcharán a Pontevedra, aunque ellas cinco son un buen reflejo de las sensaciones que, en estos días previos, se concentran en la plantilla del Rincón Fertilidad. Ganas, ilusión, trabajo y mucha concienciación para afrontar cada encuentro con cabeza, aunque sin dejar de soñar con poder levantar su primer título de Copa.