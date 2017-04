El UMA Antequera, obligado a ganar dos partidos en casa ante el O Parrulo

El UMA-Antequera no podrá fallar en su cancha del Fernando Argüelles. Ganar y ganar. Esa es la única opción que le queda al conjunto dirigido por Moli para superar la semifinal de la fase de ascenso a la Primera División de fútbol-sala. Su rival, el cuadro ferrolano del O Parrulo, le demostró anoche en el pabellón de A Malata que no le va a dar precisamente facilidades, aunque cabe recordar que el conjunto malagueño se caracteriza habitualmente por superar cualquier adversidad. De hecho, en una temporada en la que el objetivo no era de salida el retorno a la máxima categoría, sus jugadores han confirmado durante el campeonato que nada se les resiste.

ficha técnica 3 O Parrulo Illi, Diego, Jacobo, Miguel, Zala -quinteto inicial-, Isma, Santi, Íñigo, Álex, Rubi y Chicha.

1 UMA Antequera Conejo, Juanra, Miguel, Tete, Miguel Fernández -quinteto inicial-, Da Silva, David, Buitre, Óscar, Coco y Juanillo. goles 0-1, minuto 2: Juanra. 1-1, minuto 21: Zala. 2-1, minuto 25: Miguel. 3-1, minuto 33: Isma. árbitro Álvarez Rueda y Hevia Campa. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Zala y Chicha, y al visitante Miguel Fernández. incidencias Primer partido de la serie de tres de las semifinales de la fase de ascenso a la Primera División de fútbol-sala, disputado en el pabellón ferrolano de A Malata.

El UMA Antequera salió muy fuerte, con una vocación claramente ofensiva, y avisó de sus intenciones al rival. Nada más empezar el encuentro, Juanra mandó el balón al palo y a renglón seguido, en el minuto 2, inauguró el marcador de potente disparo tras un pase por el centro de Miguel Fernández. La respuesta llegó por parte de Isma, que también estrelló la pelota en el poste.

La actuación del meta Conejo evitó el empate. El coineño asumió protagonismo con paradas decisivas. Detuvo un mano a mano a Rubi, sacó una mano providencial en un remate exterior y se alió con el palo en un chut de Diego Núñez. Tampoco se quedó atrás el cancerbero local, Illi, con paradas a Óscar y Coco.

Buena defensa

La buena defensa del conjunto de Moli fue clave durante la primera parte, pero en la reanudación el juego del UMA ya no fue tan eficaz. El O Parrulo cogió aire cuando Zala firmó el empate en el minuto 21 después de una bonita jugada colectiva de los pupilos de Diego Ríos. Tras el 1-1 el cuadro ferrolano se vino arriba mientras los visitantes se veían superados y trataban de sacudirse la presión.

En el minuto 26 llegó el 2-1 para el O Parrulo cuando Miguel resolvió en el segundo palo un preciso servicio de Isma. El vendaval de los locales ya era incontenible, aunque Conejo pudo mantener vivo al equipo hasta que Isma anotó el 3-1 en el 26. Encontró así recompensa a su gran partido con un potente disparo desde la frontal.

El UMAintentó recortar distancias y Tete obligó a Illi a lucirse varias veces. La falta de acierto en los últimos metros fue clave en el infructuoso intento de remontada. Moli llegó a jugársela sin éxito con Miguel, que actuó de portero-jugador. Hubo ocasiones claras, pero de nuevo sin el remate adecuado.

El próximo viernes, a las 20.45 horas, el UMA Antequera intentará equilibrar la eliminatoria con una victoria ante su afición. En caso de necesitar un tercer partido, este se jugaría el domingo, a las 12.30.