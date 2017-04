Alejandro Davidovich se estrena en el Circuito ATP con el Conde de Godó

El tenista malagueño Alejandro Davidovich es una de las grandes promesas españolas del mundo de la raqueta. El jugador, que hace escasos días se proclamó vencedor del Torneo de grado 1 Juan Carlos Ferrero, participará a partir del sábado en el Torneo Conde de Godó, competición en la que se dan cita algunos de los mejores tenistas del mundo.

Davidovich, campeón de España sub-18 (en su primer año como júnior), sub-15 y sub-12, ha recibido una invitación, conocida en este deporte como ‘wild card’, para participar en la ronda previa de este importante torneo del Circuito ATP que se disputa en el Real Club de Tenis Barcelona. Por lo tanto, esta será su primera incursión en una competición del circuito profesional.

Aún no se conocen los emparejamientos de la fase previa, aunque cualquiera de sus rivales ocupará un puesto entre los 120 o 130 mejores jugadores del ‘ranking’ mundial, precisa su entrenador, Jorge Aguirre:«Sabemos que cualquiera de los jugadores que le toque tendrá un nivel altísimo. Por ello, llevamos preparando esta competición desde hace días con los rusos Andréi Kuznetsov y Yévgueni Donskói, ambos en el ‘top 100’ del ‘ranking’ mundial. El objetivo es que Álex se habitúe al ritmo de partido y al tipo de bola que se va a encontrar el sábado».

En caso de ganar en la primera jornada, el malagueño disputaría un segundo encuentro el domingo. Si pasa ambos cortes se metería en el cuadro final, donde empiezan a competir jugadores como Rafa Nadal. El objetivo tanto de Davidovich como de Aguirre es disfrutar de la experiencia y aprender cara al futuro, explica el técnico:«Lo más importante es que disfrute de la experiencia y que viva el tenis profesional de cerca. Debe entender las necesidades físicas, mentales y técnicas que requiere el circuito profesional. De esa manera, y una vez que termine el torneo, podrá empezar a trabajar para llegar lo antes posible a ese nivel de juego».

Davidovich, que en los últimos meses ha ganado dos importantes torneos de grado 1 en la categoría júnior, no se encuentra entre los favoritos en esta fase previa del Conde de Godó, pero tiene muy claro que no va a regalar ningún punto a su rival:«No voy de favorito y eso me quita presión. Voy a disfrutar, pero también a luchar y a intentar llegar al final».