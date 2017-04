Se abre el proceso de inscripciones para el nuevo Maratón de Málaga

El Maratón de Málaga 2017, que se celebrará el 10 de diciembre de este año, ya ha abierto el plazo de inscripción. Se trata de una edición de la prueba de fondo que contará con novedades, ya que será organizada por primera vez por Atresmedia, que llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital hasta 2020. El precio actualmente para no federados es de 40 euros y para federados de 35 (se solicitará el carnet del corredor o licencia federativa). Además, hay una promoción para los atletas inscritos en la edición de 2016 que no llegó a celebrarse por la tromba de agua. En este caso, la inscripción será sólo de 17 euros, y será imprescindible presentar el justificante de inscripción del año pasado al recoger dorsal (si no se presenta, deberá abonar la diferencia con la última tarifa). Esta promoción sólo estará disponible hasta el día 30 de este mes.

Aunque aún no se conocen los detalles de la nueva edición, se prevé que el recorrido sea muy similar al de años anteriores, caracterizado por un trazado rectilíneo y con poco desnivel. El recorrido de la carrera está pendiente de aprobación por las distintas áreas de gobierno del Ayuntamiento de Málaga involucradas y la dirección de la Policía municipal.