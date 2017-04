Peralta: «Necesito alejarme de la natación, estoy muy cansado»

málaga. No pasa por un buen momento el malagueño Carlos Peralta, nadador olímpico formado en el Cerrado de Calderón y actualmente en el Real Canoe madrileño. Tanto es así que incluso el deportista va a dejar la alta competición, al menos por el momento. La gota que ha colmado el vaso ha sido la última convocatoria del equipo nacional para el Mundial de Budapest. El malagueño Carlos Peralta vuelve a quedarse fuera de los planes de la Federación Española de Natación (ya se quedó fuera del mundial de piscina corta, tras cambiar la Federación los criterios de selección). El mariposista, oro en el 200 en el reciente Campeonato de España, no ha sido incluido en la selección que participará en el próximo Mundial, que se celebrará en el mes de junio.

Peralta, con 1:57.55 no logró la mínima que exigía la Federación Internacional de Natación, para esta distancia, y siempre teniendo en cuenta que es el plusmarquista nacional de los 200 mariposa.

A tres décimas

Ganó los 200 mariposa con 1:57.55 cuando la mínima FINA A es 1:57.28, sólo tres décimas más baja. Otros compañeros de la selección nacional han sido repescados en una situación similar, pero la Federación considera que Peralta no ha hecho méritos suficientes para estar en ese Mundial.

El malagueño, visiblemente afectado por esta decisión, mandó un mensaje a través de las redes sociales en el que expresó su malestar, su «tristeza e impotencia» y aseguró que necesita tomarse un tiempo de descanso y «alejarse de la natación». «Volveremos, o no. Ya lo dirá el tiempo». Peralta felicitó a los compañeros seleccionados y no les quitó mérito, al contrario. Pero dijo sentir «una profunda tristeza e impotencia al ver que la Federación vuelve a no confiar en mí y en no considerarme beneficioso para el equipo nacional». Peralta habló de desprecio y disciminación «por haber nadado al porcentaje de la mínima como otros de mis compañeros seleccionados. No digo que me mereciese ir al campeonato pues no hice la mínima, pero tampoco me merezco ir menos que otros compañeros, a los que valoro». Peralta, que además de ser nadador de élite estudia con éxito la carrera de Medicina en Madrid, dijo a este periódico que seguramente su retirada no será definitiva, pero que está «muy cansado» y que necesita aire para seguir con la alta competición.