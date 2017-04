Peralta: «Necesito alejarme de la natación»

No pasa por un buen momento el malagueño Carlos Peralta, nadador olímpico formado en el Cerrado de Calderón y actualmente en el Real Canoe madrileño. Tanto es así que incluso el deportista va a dejar la alta competición, al menos por el momento. La gota que ha colmado el vaso ha sido la última convocatoria del equipo nacional para el Mundial de Budapest. El malagueño Carlos Peralta vuelve a quedarse fuera de los planes de la Federación Española de Natación. El mariposista, oro en el 200 en el reciente Campeonato de España, no ha sido incluido en la selección que participará en el próximo Mundial, que se celebrará en el mes de junio.

Peralta, con 1:57.55 no logró la mínima que exigía la Federación Internacional de Natación, para esta distancia, y siempre teniendo en cuenta que es el plusmarquista nacional de los 200 mariposa. Pero otros compañeros de la selección nacional han sido repescados en una situación similar. El malagueño mandó un mensaje a través de las redes sociales en el que expresa su malestar por esta situación, su "tristeza e impotencia" y asegura que necesita tomarse un tiempo de descanso y "alejarse de la natación". "Volveremos, o no. Ya lo dirá el tiempo". Este es su comunicado íntegro:

"Tras la convocatoria del Mundial de Budapest, necesito explicar con calma todo lo que siento: En primer lugar, quiero darle la enhorabuena a todos los seleccionados. Me alegra mucho que se haya entrado en razón y no formar un equipo de tres nadadoras únicamente.

En segundo lugar, siento una profunda tristeza e impotencia al ver que la federación vuelve a no confiar en mí y en no considerarme beneficioso para el equipo nacional. Me siento despreciado y discriminado por haber nadado al porcentaje de la mínima como otros de mis compañeros seleccionados. No digo que me mereciese ir al campeonato pues no hice la mínima, pero tampoco me merezco ir menos que otros compañeros, a los que repito valoro y me alegra su convocatoria.

Lo fácil sería callarme y tirar la toalla, pero si tiramos la toalla estando arriba seríamos justamente más hipócritas y mi voz luchará contra lo que sienta que es injusto tantas veces sean necesarias. El año pasado previo a los Juegos tuve una epitrocleitis que me tuvieron que infiltrar dos veces, una a tres semanas de los JJOO y la uúltima en octubre de 2016 en la clínica Cemtro. He tenido una infección por una operación bucal, desmotivación por no haberme llevado al Mundial de corta y no me he rendido, compitiendo en todos los nacionales y todas las competiciones con la selección. Sabía que no estaba en mis mejores condiciones y he luchado por ello, compitiendo en estadísticas y porcentajes igual que otros compañeros.

NUNCA he recibido una convocatoria en una competición en la que no hubiera realizado la mínima o los criterios de selección. NUNCA he sido beneficiario de una muestra de confianza por parte de la selección. Y por otro lado solo he tenido una beca de la federación en la temporada 2012-13, el resto está siendo todo soporte gracias a mi club y mi familia.

Ahora mismo, no puedo asimilar otra desconfianza por parte de la federación. Necesito tomarme un tiempo de descanso y alejarme de la natación.

Gracias a todos los que me han apoyado. Mi club Real Canoe NC, mis entrenadores Taja y Guru. Mis amigos , familia, @vadoxsport y todo el que ha vivido este proceso conmigo. Volveremos , o no, ya lo dirá el tiempo".