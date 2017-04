Pendiente de una carambola

El ascenso podría hacerse realidad esta misma tarde. El UMA Antequera regresará a la máxima categoría apenas un año después de dejarla si se da una carambola. Si vence al Elche en el Fernando Argüelles y su rival más directo, el Naturpellet Segovia, cae en la cancha del Rivas, los de Moli volverán a Primera. Las dos citas comenzarán a las 18.00 horas. Tras el descenso y la fuga de jugadores que dejó al cuadro entrenado por Moli con sólo cinco jugadores de la última campaña, subir no entraba en los planes .

Sin embargo, la buena actuación a lo largo del curso ha hecho posible que el UMA esté hoy en la tercera posición de la tabla, que a efectos prácticos es la segunda, pues el líder, el filial del Barcelona, no puede ascender. «Ahora hay que tirar de galones», sentenció Moli. Elcuadro malagueño no llega al partido decisivo de la forma más idónea. «Tenemos cuatro lesionados y una duda por molestias, que es Tete... Justo nos ha pillado cuando más lo necesitábamos, pero eso no nos puede servir de excusa, porque seguimos teniendo plantilla suficiente y todos están muy ilusionados», explicó.

Una ilusión y un sentimiento de pertenencia que han funcionado como los pilares del progreso del UMA en la temporada. «Mi estancia desde que he llegado está siendo muy positiva. Más que un equipo, es una familia. Siempre se valora a las personas por encima de los resultados, y creo que ahí está la clave de lo que estamos viviendo ahora», comenta Juanillo, que llegó procedente del Betis en enero como último refuerzo del equipo esta temporada junto a su compañero Coco, y su presencia en el equipo está resultando fundamental. En apenas cuatro meses ha anotado ocho goles, que se suman a su cuenta personal de la temporada , iniciada en el club sevillano. En total son 16 tantos, que lo convierten en el cuarto máximo goleador de Segunda este curso. Eso sí, empatado con otros cuatro jugadores.

Juanillo, imparable

«Da mucho juego dentro del vestuario, y siempre está animando a los compañeros. En la pista, juega al doscientos por ciento. Aporta mucho y el que lo sufre es el equipo rival. Cuando está fuerte es imparable», comenta sobre él Moli, y Juanillo acoge con gusto los elogios: «Estoy contento por los goles, pero lo que importa son las victorias y el trabajo del equipo. Da igual si marco yo o si lo hace otro de mis compañeros».

Aunque no adelantara al Naturpellet Segovia y se quedara sin ascenso directo, no todo acabará hoy para el UMA Antequera.El cuadro universitario contará con una segunda oportunidad. Ya está clasificado matemáticamente para los ‘play-off’ de ascenso. Además, en primera posición, por lo que tendrán el factor cancha a favor en las dos eliminatorias que tendría que superar. «Esto es muy importante, porque las rondas se juegan al mejor de tres enfrentamientos y poder tener la oportunidad de jugar hasta dos en casa, ante nuestra afición, es un claro punto a favor», argumentó Moli.

De no subir directamente, el UMA tendrá de rivales en las eliminatorias a Elche, Valdepeñas y O Parrulo

Además, ya le ponen nombre a sus competidores, en caso de que pasen a disputar esta liguilla. Estos serán el Elche –al que se enfrentan hoy–; el Valdepeñas, con una plantilla bastante experimentada, y el O Parrulo, un club de tradición en este deporte y cuyo entrenador, Diego Ríos, es una de las piezas clave en el funcionamiento del conjunto.

Se sabe la fecha de inicio de los ‘play-off’, que serán desde la semana posterior a la Semana Santa. Lo que se desconoce es la posición en la que competirá cada uno de los cuatro equipos antes referidos cara a los hipotéticos cruces. Además, cabe explicar que el primer clasificado –el UMA, en caso de no ascender hoy–, se enfrentaría al cuarto y, por su parte, el segundo lo haría contra el tercero. «Las sensaciones son muy buenas en el vestuario, todo son alegrías, aunque sabemos que lo que nos queda por delante no será nada fácil», sentencia Juanillo. Quizá la mejor forma de explicar a lo que se enfrentan.