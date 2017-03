Cuatro finales para regresar a la élite

Poco por jugar y mucho que ganar. El UMA Antequera de fútbol-sala está comenzando a ver la luz al final del túnel. Un torrente de claridad que guía el camino del regreso a Primera División, después de su debut en la categoría en la campaña 2015-16. Sin embargo, antes deberán medirse a los cuatro últimos rivales, dos con opciones a subir: el O Parrulo y el Elche y otros dos, filiales de los cuadros de la máxima categoría, que no pueden ascender y que ocupan las dos primeras plazas: el Barcelona B y El Pozo de Murcia B.

El cuadro blaugrana será el primero en medirse a los malagueños, mañana a las 12.00 horas en tierras catalanas. Quizás sea el rival más peligroso, ya que es líder de la tabla con sólo dos derrotas acumuladas.

Esta situación privilegiada del UMA Antequera no se intuía al inicio de la presente campaña. «Siendo sincero, al principio de temporada veía complicado algo así. Hay que tener en cuenta que se fueron doce jugadores y sólo nos quedamos con cuatro del año pasado, más la incorporación de Tete en el último momento», argumenta el técnico del equipo, Manuel Luiggi, ‘Moli’. Y es que, tras el descenso a Segunda, se produjo una fuga de jugadores tras la que sólo quedaron Óscar, Miguel, Claudio, Crispi y el actual capitán, Tete. «Yo ya estaba como segundo de Moli y al final me convenció; fui un fichaje relámpago a media hora de que cerraran los plazos del mercado», explica este.

Él fue uno de los que vio subir al UMA a Primera hace dos años y, sobre esto, explica: «Los cinco que quedamos desde entonces, estamos deseando revivir aquello». «Ahora tenemos un calendario complicado por delante, pero esto ya no es un sueño, no estamos en una nube. El ascenso está cada vez más cerca de ser una realidad», añade. Son palabras que secunda el técnico malagueño: «Es difícil pero sólo dependemos de nosotros mismos para conseguirlo».

A pesar de todo, el balón comenzó a rodar con un equipo algo ‘verde’, aunque no por el color de sus camisetas. La mayor parte de las incorporaciones del nuevo UMA Antequera fueron jóvenes del filial, con ganas pero con inexperiencia. A estos, se les sumaron los fichajes de Juanra, Buitre, Gonzalo y Conejo, y Juanillo y Miguel Fernández, que se sumaron en el mercado de invierno. Sobre su llegada, este último recuerda: «Al principio de la temporada nos dijeron que prácticamente todos éramos nuevos y que muchos no habían jugado nunca en esta categoría. De hecho, yo soy uno de ellos». Meses después, el pívot, que venía del Peligros de Granada, se ha incorporado totalmente al equipo y ya se ha ganado la confianza de un entrenador que sólo tiene buenas palabras para él. «Es un pívot con mucha garra y mucha entrega... Aporta mucho al conjunto», explica Moli. Sobre la situación actual del equipo, Fernández explicó: «Ahora los objetivos han cambiado por completo. Al principio había muchos equipos rivales, gente de fuera, que no apostaba por nosotros y ahora estamos en la lucha por ascender. Ahora lo que nos toca es luchar por el ascenso directo».

Los ‘play-off’

Si el UMA gana estos últimos cuatro partidos, ascenderá directamente a Primera. Su único rival en este afán es el Naturpellet Segovia, ahora con un punto menos. De no ser así, los de Moli tienen un segundo as bajo la manga. Y es que, con solo tres derrotas en la campaña y tercero en la tabla, sólo por detrás de los filiales, el cuadro malagueño ya se encuentra clasificado matemáticamente para la fase de ‘play-off’. Una liguilla que, tras estos cuatro encuentros, enfrentará al segundo contra el quinto de la tabla y, por otro lado, al tercero contra el cuarto. Los ganadores dirimirán la única plaza de ascenso, la segunda.

«Los ‘play-off’ van a ser a vida o muerte y el factor cancha va a ser un gran punto a favor», destaca Tete. Y es que estos duelos se juegan al mejor de tres partidos. El mejor clasificado en la Liga tendrá el factor cancha a su favor en estas eliminatorias, de ahí la necesidad de que el cuadro malagueño consiga la mejor posición posible en la clasificación. «Es muy importante quedar por delante para partir con la ventaja de la cancha. La presión y el ánimo del público de casa pueden ser fundamentales para ayudarnos a alcanzar nuestra meta», argumenta Moli.