Esta vez sí. Plata de justicia para Regino Hernández en el Mundial de Sierra Nevada, competición bienal, que supone el mayor éxito en la carrera de este mijeño de 25 años (nacido en Ceuta pero afincado en tierras costasoleñas desde que tenía unos meses). El malagueño logró el segundo lugar, en compañía del guipuzcoano Lucas Eguibar, en la prueba de snowboard cross por equipos, una disciplina en la que los ‘riders’ participan por parejas de tal manera que cuando el primer deportista del equipo pasa por meta se le abre el portillón al segundo, en mangas con cuatro competidores (no seis, como en el concurso individual). Para hacer la selección de equipos cuentan los puntos FIS de la lista de la Copa del Mundo, y el corte es en el ‘top 60’.

No cabe restar ápice alguno de mérito a la hazaña de Hernández, que explotó su rápida salida y que hizo el primer relevo, lo que benefició a Eguibar a la postre, un ‘rider’ más táctico. En este sentido, el papel del malagueño, gafado en la víspera, fue decisivo desde el inicio de la competición, en cuartos de final.

«Se demostró que lo del día anterior fue mala suerte»

Tras la ceremonia del podio, Regino Hernández no cabía en sí de gozo. «La verdad es que ayer (por el domingo) fue un día un tanto duro, porque entré en la prueba (individual) con el tercer mejor tiempo de la calificación. Y tener dos caídas en el mismo circuito te dejan un poco ‘chafado’, después de estar dos años entrenándote para esta competición, que era la más importante». «Hoy se demostró que lo de ayer fue mala suerte, que somos de los más rápidos del mundo, y que vamos a luchar cada carrera como si fuera la última», añadió Hernández, que a sus 25 años puede presumir de su presencia en dos Juegos Olímpicos de invierno (Vancouver y Sochi) y que fue campeón del mundo júnior en 2011 en Valmalenco (Italia). Por su parte, Lucas Eguibar agredeció la labor inicial de Regino, que partió el primero en todas las mangas: «Nos hemos encontrado muy cómodos. Regino ha hecho muy buenos ‘carrerones’, yo he salido el primero todo el rato; y lo que he intentado es mantener lo que ha hecho él».