La persistencia del corredor de fondo

Su piel tostada, que contrasta con el pelo blanco, revela horas de entrenamiento bajo el sol entre el paseo marítimo Antonio Banderas y la avenida Molière. Aparece perfectamente equipado con zapatillas moradas, pantalón de atletismo gris y camiseta blanca, sin cargarse de esos adornos que ahora portan los ‘runners’ (palabra de la que reniega). José Luis Casado corre unos 50 kilómetros a la semana en tres sesiones y nada otras dos horas para aliviar las lesiones típicas del fondista: tiene las rodillas «hechas polvo» y un pinzamiento en las lumbares. Pero su pasión de corredor popular, como él mismo se define, es mucho más fuerte que el dolor y compite ahora contra el crono y contra unos 69 años que cualquiera firmaría en su estado.

n 1985, cruzando la meta de la tercera edición de la Media Maratón Renfe, que terminaba en el campo de fútbol de Renfe en la calle La Unión. El atleta muestra orgulloso los diplomas de la I Media Maratón Renfe y la V Media Maratón de Málaga. El diploma de la I Media Maratón Renfe, celebrada en 1983, que Casado terminó en 1 hora y 23 minutos. / A. C. / SUR

En 1991 fue uno de los 224 atletas que cruzaron la línea de meta en la primera edición de la Media Maratón de Málaga, con un tiempo de 1 hora y 30 minutos. Veintiséis años después, volverá a disputar la prueba el próximo domingo 26. Serán ya 15 las veces que Casado haya participado en la que es una de las carreras populares con más solera de la provincia. A esas ediciones hay que sumarles otras cinco medias maratones del Centro Cultural Renfe, predecesora de la actual Media Maratón, que se disputó entre 1983 y 1989.

Nervios e ilusión

«Después de tantos años, me sigo poniendo nervioso antes de la salida. Me veo como en una película de John Ford, en esa escena del amanecer antes de la batalla», asegura Casado. «Recuerdo disputar aquella primera Media Maratón con una gran ilusión. La circulación no estaba cortada, el coche de carrera era una ‘motillo’ y los atletas participaban con la misma ropa de entrenamiento, pero el nivel era altísimo». Juani Sarria, Rafa Morales, Pedro Delgado... «El atletismo malagueño es deudor de aquellos pioneros. Para mí, quince años mayor que ellos y mucho peor atleta, fueron un ejemplo de constancia y entusiasmo», añade.

El recorrido, según el corredor, era muy duro. Partía de Carranque y seguía por la avenida de Carlos Haya y la carretera de Campanillas (a través de La Colonia de Santa Inés, El Cónsul, Los Asperones). A la vuelta, por la carretera de Cártama, los atletas temían la conocida como ‘cuesta del amoniaco’ en el kilómetro 15. «Ahí se decidía la carrera», apunta.

Casado, ingeniero de telecomunicaciones de profesión, calcula que ha podido correr cerca de 80.000 kilómetros en toda su vida –«dos veces la vuelta al mundo», puntualiza–, y eso que empezó «tarde» en el atletismo. Solía jugar al fútbol en su empresa, Citesa. Una lesión en los aductores hizo que empezara a aumentar de peso, y eso lo llevó a correr. Tenía 32 años. Debutó en las carreras populares en 1979, en la urbana de El Corte Inglés. «Acabé los 9 kilómetros, aunque tuve que pararme varias veces. El ambiente que vi me cautivó y me enganchó para el resto de mi vida», confiesa Casado. Se quedó a la entrega de medallas. «Había ganado Rubén Camacho, una figura del atletismo local. Escuché a alguien a mi lado decir que Rubén iba de Carranque a Campanillas corriendo, y pensé que era una exageración propia de los malagueños. No iba a pasar ni un año hasta que yo mismo hiciese esa distancia para entrenar al menos una vez a la semana».

En 2008, en el Maratón de la Gran Muralla, que discurre durante 10 kilómetros por la fortificación. El diploma de la quinta edición de la Media Maratón de Málaga en 1995. Acabó en el puesto 218.º. Casado, llegando a la meta de la Outback Marathon en Australia, en 2012. / Sur

En una carrera celebrada en La Palma dos años después, Casado ganó el trofeo en la categoría de mayores de 30. El club Gamarra lo fichó y empezó a disputar maratones por toda España, siendo la primera en Madrid en 1983. Ya entonces, Casado consiguió bajar de las tres horas. En 1985, en la de Sevilla, firmó su mejor marca en la distancia: 2 horas y 51 minutos.

. Con la Puerta de Brandeburgo al fondo, en la Big 25 de Berlín en 2011. / Sur

En sus primeros diez años como corredor, José Luis Casado participó en 6 maratones, pero sus responsabilidades profesionales le impidieron continuar con las carreras populares. «Durante 15 años me entrené por mi cuenta. En 2007, un grupo de amigos me convenció para volver a hacer un maratón, y desde entonces he corrido siete más». Con 64 años, quiso retirarse en el Maratón de Málaga, pero un corte de digestión se lo impidió. «Me fastidiaba terminar así, pero mi hijo, que vive en Washington, me convenció para correr con él el maratón del Cuerpo de los Marines», explica.

Es uno de los mejores recuerdos que Casado tiene de su carrera en el atletismo, que lo ha llevado por medio mundo. En 2008 corrió a través de la Gran Muralla China, en 2011 cruzó la puerta de Brandeburgo en la Big 25 de Berlín, en 2012 terminó la Outback Marathon en el desierto australiano, y ha competido además en Laos y Montenegro. «No conozco a ningún fondista que sea un vago. Exige disciplina y sacrificio; te forja el carácter. Esos valores me han servido en otros aspectos de mi vida», asegura Casado.