El Bádminton Benalmádena ve roto su sueño de luchar por el título de Liga

No pudo ser. El Bádminton Benalmádena se quedó en la orilla. El esfuerzo del cuadro malagueño no tuvo premio. La derrota anoche en la última jornada liguera en el Top 8 de la División de Honor, en la cancha del Rinconada sevillano, lo deja sin plaza en la final, en la lucha por el título. El 5-2 final no refleja del todo lo disputado de un encuentro que no se resolvió hasta el sexto partido.

El Benalmádena y el Rinconada llegaban empatados a triunfos a esta última jornada y con la segunda plaza en juego, aunque de momento en igualdad de puntos era el equipo sevillano el mejor clasificado (por más triunfos parciales).

Todo se puso muy cuesta arriba para el Benalmádena con las tres derrotas iniciales. En el partido de dobles mixtos Sean Vendy yHeather Olver se impusieron a Ernesto Velázquez y Marina Fernández por 21-19 y 21-12. Posteriormente, el enfrentamiento de dobles femenino tuvo un desenlace muy claro: Heather Olver y Laura Molina derrotaron por 21-9 y 21-16 a la pareja formada por Marina Fernández y Elisa Borrás. En el tercer duelo, el dobles masculino, los locales Sean Vendy y Javier Sánchez necesitaron tres mangas para imponerse al dúo compuesto por Rafael Gálvez y Alejandro Toro (21-15, 19-21 y 21-14).

Amago de remontada

El intento de remontada comenzó con la victoria de Ernesto Velázquez sobre Javier Sánchez (11-21 y 6-21) en el primer compromiso de individuales. Esto dio ilusión al Benalmádena, acostumbrado a las reacciones heroicas en las últimas semanas. Así, Isabel Fernández se impuso también por un reñido 21-19, 18-21 y 16-21 a Laura Samaniego para poner el 3-2.

Sin embargo, Juan Fernández Quiles derrotó a Rafael Gálvez (21-15 y 21-12) y se encargó de dar el pase definitivo a la final al Rinconada, ante la decepción de un Benalmádena que estuvo acompañado ayer por un autobús con seguidores. Los jugadores del cuadro celeste se lo agradecieron con unas pancartas mostradas antes del comienzo del encuentro (como refleja la imagen). Sin nada en juego, Laura Molina redondeó ante Sophie Endtz (doble 21-12) el 5-2.

Ahora el Rinconada buscará su decimotercer título liguero ante el Recreativo IESLa Orden onubense (la ida será el sábado 25, y la vuelta, el 1 de abril). En todo caso, la temporada del Benalmádena, un club de cantera y con un presupuesto reducido, puede considerarse más que meritoria, por encima de las expectativas en la División de Honor del bádminton.