Regino Hernández destaca en su estreno en el Mundial y luchará por las medallas

En los días previos a la competición, algunos de sus compañeros ya apuntaban el buen nivel de Regino Hernández. «He estado haciendo bajadas con Regino y lo veo fuerte», comentaba el cántabro Laro Herrero, uno de los tres españoles del equipo nacional de snowboard cross. El ‘rider’ mijeño, nacido en Ceuta, pero afincado en la Costa del Sol desde que tenía un año, está disputando estos días el Campeonato del Mundo en Sierra Nevada, ‘su’ estación, en la que se entrena habitualmente.

Por eso hay muchas expectativas en torno a Hernández y él mismo reconoce que quiere ir a por el oro. Ayer, en la ronda clasificatoria, el malagueño de 25 años no defraudó y demostró que va a por todas en estos mundiales. Hizo el tercer mejor tiempo de la jornada para meterse en la final, que se disputará mañana a partir de las 12.00 horas.

Hernández entró por detrás de su compañero de selección, el vasco Lucas Eguibar –ganador de la Copa del Mundo hace dos temporadas–, que fue segundo. El mejor en la ronda clasificatoria fue el francés Pierre Vaultier, campeón olímpico de snowboard. Hernández se mostró satisfecho tras la prueba: «Estoy supercontento. Me he notado muy rápido. Y está muy bien vernos en zona de podioy saber que estamos ahí, entre los más grandes», manifestó a Efe. «La tabla volaba, en los saltos he ido mejor que en los peraltes», aseguró tras la carrera.

Pleno español

Los clasificados para la final de snowboard cross individual lucharán mañana por las medallas en eliminatorias de seis en seis, en un circuito con saltos, curvas peraltadas y módulos. El de Sierra Nevada, de 1.117 metros de longitud, lo cubrió Eguibar en un minuto, nueve segundos y 36 centésimas, 25 menos que Vaultier, ganador de la última Copa del Mundo de la disciplina. Hernández, que fue campeón del mundo júnior en la estación italiana de Valmalenco en 2011, marcó el tercer tiempo de la jornada, 1:10.55, que mejoró en cuatro centésimas el del australiano Alex Pullin, doble campeón del mundo de la disciplina, en La Molina, en 2011; y Stoneham (Canadá), dos años después. Si el malagueño repite o mejora esta posición mañana, logrará una de las preciadas medallas.

La jornada se completó con la clasificación del cántabro Laro Herrero, el tercer ‘rider’ del equipo español. Herrero, de 27 años, que en el último Mundial de la disciplina, en Kreischberg (Austria), acabó séptimo, se quedó fuera del corte de los mejores 24 por sólo dos décimas. El santanderino tuvo que ir a la repesca y después tuvo que repetir bajada, por una caída del coreano Jin-Yong Woo. Al final logró la clasificación y mañana estarán los tres representantes españoles en la final.

De la jornada de ayer destacó la ausencia de la final de la catalana Queralt Castellet, medallista de plata de ‘halfpipe’ de snowboard en los Mundiales de Kreischberg (Austria) hace dos años. Castellet era una de las grandes bazas del equipo español en los Mundiales, pero su participación era dudosa, ya que mientras se entrenaba en Austria hace tres semanas, se rompió la muñeca izquierda y se dañó una vértebra.