Regino Hernández: «No soy el tapado, voy a por el oro»

El ‘rider’ malagueño más reconocido a nivel internacional, Regino Hernández, se estrena hoy en los Campeonatos del mundo de Freestyleski y snowboard que se están disputando en Sierra Nevada. Una competición internacional en la que se reúnen estos días más de 7.500 deportistas de las diferentes modalidades presentes en el campeonato.

El dos veces olímpico en la modalidad de snowboard cross, competirá esta mañana, a partir de las 10.20 horas, en la clasificación para meterse en la final de esta categoría. En caso de que el malagueño pasara a la fase final, esta la disputaría el domingo a las 12.00 horas. Asimismo, según explicó Hernández, los dos ‘riders’ españoles que realicen las bajadas más rápidas en su concurso individual, representarán al equipo nacional en la final por equipos. Está previsto que esta se dispute el lunes, también a las 12.00 horas. El deportista nacido en Ceuta pero afincado en Mijas desde que tenía un año tiene claro cuál es su objetivo: «Una medalla de oro». «No soy el tapado, yo estoy aquí para llevarme todo lo que pueda», asegura el ‘rider’, que fue campeón mundial júnior en 2011 en Italia. Incluso podrían ser dos medallas, ya que compite también por equipos: «En individuales aspiro a una. Pero tengo claro que si Lucas Eguibar y yo nos encontramos a gusto podemos ganar una medalla de oro por equipos». Hernández reconoce que está especialmente ilusionado con estos Campeonatos del mundo de Sierra Nevada, la estación que mejor conoce y donde se suele entrenar. «Yo competí en el Mundial de La Molina en 2011, que es España. Pero aquí estoy en mi casa. Sierra Nevada es mi estación desde que tenía cinco años. Es algo que me hace mucha ilusión», asegura. Sobre los rivales a batir, Hernández asegura:«En el boardercross hay veinte o treinta que podemos estar cualquiera en la final, así que no se puede hacer ningún pronóstico de lo que pueda pasar».

Hernández, de 25 años, sabe que está ante una gran oportunidad de lograr un buen resultado en Sierra Nevada. «Estoy bien. Hoy (por ayer) ha sido un gran día de entrenamientos. No tengo dolores, ni molestias arrastradas. Así que todo muy bien. A mi me gustan los circuitos con muchos saltos. Éste los tiene, así que sí, me gusta muchísimo. Es de los mejores circuitos que he probado desde hace años», destacó.

Jornada de ayer

Ayer fue el segundo día de competición en Sierra Nevada y concluyó con dos finales en la jornada matinal, ambas en la modalidad de baches paralelo. El japonés Ikuma Horishima, que el miércoles ganó los baches de freestyle, se sentó en el trono en Sierra Nevada al lograr este jueves un segundo oro, en la prueba de baches duales, disputada de nuevo en la pista de La Visera. La plata fue para el americano Bradley Wilson y el bronce para el suizo, Marco Tade. En este caso, el español, Martín Romero, no concluyó la prueba.

En el caso de la clasificación femenina, el oro fue para la francesa, Perrine Laffont; la plata para Yulia Galysheva, de Kazajstán y el bronce para la estadounidense, Jaelin Kauf. La española Marina Terrón, que finalizó 29ª. En la prueba de clasificación de ‘slopstyle’, el granadino de 16 años, José Aragónconcluyó 28º, lejos de poder optar a la final.