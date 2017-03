Regino Hernández quiere lucirse ‘en casa’

Pudo haber sido jugador de balonmano, lo llevaba en la sangre, pero desde bien pequeño decidió que su futuro no estaba en la cancha, sino en las pistas de nieve. Ahora Regino Hernández prepara las últimas sesiones de entrenamiento antes de participar en el Campeonato del Mundo de freestyleski y snowboard. Una competición para la que no tendrá que desplazarse muy lejos, ya que se celebra, desde hoy y hasta el domingo 19, en Sierra Nevada, donde reside habitualmente.

Los datos Fecha y lugar de nacimiento. 25-7-1991, Ceuta, pero reside en Mijas Costa desde que tenía un año. ‘Ranking’. Vigésimo en la clasificación de la Copa del Mundo. Modalidad. Snowboard Cross. Palmarés. Dos veces olímpico en los Juegos de Vancouver 2010 y Socchi 2014, cuarto en la Copa del Mundo en Alemania (2017), tercero en la Copa del Mundo en Canadá (2013), campeón por equipos en la Copa del Mundo en Austria (2016), entre otros, e internacional con la selección española de snowboard cross desde los 17 años.

Parte con la vigésima posición en el ‘ranking’ mundial y también con buenas sensaciones. «Vengo de hacer un buen resultado en la Copa del Mundo en Alemania, donde acabé cuarto», comenta el malagueño, que prefiere no confiarse. «Al final esto es una lotería. Puede caerse cualquiera durante el recorrido, porque suele haber contacto físico entre nosotros», argumenta. Y es que son hasta seis ‘riders’ los que pueden competir al mismo tiempo en la bajada de la modalidad de snowboard cross, que es la suya.

«Incluso, a los que parten como favoritos, si se caen, se les acaba la competición», añade. El tiempo corre y no hay segundas oportunidades en este espectacular deporte, porque lo primordial aquí es la velocidad. «Desde que estoy compitiendo, este es el año en el que está todo más igualado. Entre el primero y el que quede treinta posiciones después puede haber una diferencia de apenas 40 segundos», se sincera Hernández. «Cualquiera de los que estamos en el ‘top 30’ mundial podríamos ganar», afirma.

Muchos ‘riders’ tienen opciones y los españoles no son menos. Laro Herrero, Lucas Eguíbar y él competirán en la misma modalidad, y el malagueño explica cuál es su fuerte: «Soy uno de los que mejor salida tiene, ahí puede estar una de las claves para una buena carrera». La fase de clasificación individual será el viernes a partir de las 10.20 horas, y la final se disputará el domingo a las 12.00 horas. Además, el lunes, también a las 12.00 horas, se disputará la final por equipos, sobre la que da algunos detalles: «No tenemos un equipo definido, se compite por parejas y se suele escoger a los dos mejores ‘riders’ que han competido el día anterior».

Un Campeonato del Mundo es una cita significativa para cualquier deportista, aunque este tipo de competiciones internacionales ya forman parte de la rutina de Regino Hernández, que ha llegado a disputar dos Juegos Olímpicos: Vancouver 2010 y Socchi 2014. «El llegar a estar ahí compitiendo a ese nivel es algo que te marca, yo creo que es el objetivo al que aspira todo gran deportista que participe en una modalidad olímpica», se sincera. Sin embargo, se mantiene con la espina clavada por no haber podido hacer un buen concurso en estas dos citas. «En los dos Juegos Olímpicos que he estado, me he caído; he tenido esa mala suerte. Algo que hace ver la dificultad de este deporte de invierno», dice.

El balonmano

Su vida ha estado permanentemente ligada al deporte desde pequeño, aunque no al snowboard, sino al balonmano. Y es que su familia conoce de cerca las exigencias que conlleva ser deportista profesional. «Mis padres también han jugado al balonmano; mi madre en el equipo de Ceuta, porque es de allí, y mi padre ha llegado a jugar en el Puleva de Córdoba, en Primera División –lo que sería la segunda división nacional–», asegura el ‘rider’, que explica que aunque su familia es ceutí, se trasladó a su actual residencia, en Mijas Costa, cuando él apenas tenía un año.

Sin embargo, vio que su camino no estaba en aquel deporte. «Yo también empecé por el balonmano, pero recuerdo que las competiciones eran en fin de semana y en esos días era cuando iba a Sierra Nevada... Podía haber seguido, pero tiraba más para la nieve». Tardó poco en darse cuenta de que quería dedicarse plenamente a su pasión. Desde que cogiera sus esquís de iniciación a los cuatro años, ha pasado a ser habitual con la selección española desde los 17, y ya ni siquiera recuerda cuántas copas del mundo ha disputado. «Cuando debuté con la selección era el más joven del equipo. Fue una gran experiencia, pero he vivido tantas cosas después que no sabría con qué recuerdo quedarme», asegura. Ojalá sea con el de una gran actuación en Sierra Nevada, que es su segunda casa y es muy querido.