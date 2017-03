El Rincón Fertilidad gana en Zuazo y confirma su gran momento

El Rincón Fertilidad Málaga sigue mostrando su gran momento de forma, en esta ocasión logrando una importante victoria en su visita al Prosetecnisa Zuazo que aprieta la lucha por la cuarta plaza, que ocupa el conjunto vasco con un punto más que el malagueño, aunque este tiene el golaverage a favor tras superarles en los dos encuentros de esta temporada.

El conjunto de Diego Carrasco jugó un partido muy inteligente, controlando el pulso en los momentos que ofrecía el mismo. Ante una mejor puesta en escena de las locales, las malagueñas mantuvieron la calma, y los goles de Paula, Sole, Gabriela y Jenni les mantenían en el marcador.

26 ZUAZO Castellanos (-), Gil (5), Nogales (3), Hernández (-), Espínola (7), Egozkue (8), Berastain (3), siete inicial. Además jugaron Martín (-), Elicegui (-) Maialen (-), Gil (-), Mujica (-) Aalla (-), Azaola (-), De Andrés (-), Ibañez (-)

28 RINCÓN FERTILIDAD Fernández (P), Gutiérrez (5), López (4), Benzal (6), Méndez (-), García (5), Pessoa (4), siete inicial. Además jugaron Maestro (ps), Moreno (-), Vera (-), Torres (1), Puertas (2), Cosano (-), González (1) ÁRBITROS Andrés Peñaranda Ortega y José Antonio Yagüe Moros, del Colegio Aragonés.Excluyeron por el conjunto local a Hernández, Martín y Nogales y por el cuadro malagueño a Méndez (2), Benzal, Gutiérrez, López, Pessoa, Puertas y Vera. Descalificaron a Jéssica Nogales. INCIDENCIAS Encuentro perteneciente a la decimoséptima jornada en División de Honor Liga Loterías, celebrado en el Pabellón de Lasesarree ante unos 600 espectadores

Durante casi toda la primera parte, el mando del electrónico era para el Prosetecnisa Zuazo. El acierto de Naiara Egozkue e Irene Espínola les mantenía por delante, con mínimas diferencias. Cerca del descanso, dos goles de Bea Puertas daban la primera ventaja al Rincón Fertilidad, aunque el encuentro se iba empatado a vestuarios (14-14).

Tras el descanso, hubo un nombre propio, Nuria Benzal. La esteponera hizo buena la inercia positiva del final del primer tiempo y puso su dirección y sus goles para dominar los primeros diez minutos del parcial, poniendo a su equipo con tres tantos de ventaja (17-20).

Además, crecían los problemas para el Prosetecnisa Zuazo con la roja a Jessica Nogales tras una dura defensa sobre Ana González cuando la malagueña estaba en acción de tiro, algo que los colegiados decidieron castigar como descalificación.

En los últimos once minutos el Rincón Fertilidad Málaga sufrió hasta cuatro exclusiones, pero el nivel defensivo no bajaba un ápice, no permitiendo al conjunto vasco igualar la contienda, sellando la victoria dos goles de Nuria Benzal y Sole López (26-28).