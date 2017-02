A dos victorias de revivir una gesta

Está viviendo su mejor situación deportiva en años, algo que se se afronta sin presión y con la sensación de llevar los deberes bien hechos. El club Bádminton Benalmádena podría meterse en la final de la Liga de la máxima categoría nacional, el Top 8 de la División de Honor. De ser así, esta sería la segunda ocasión en la historia del club en que llega a disputarla. La última, hace ya trece años, cuando el equipo todavía contaba con el que fuera su mejor jugador, el olímpico José Antonio Crespo. A la postre, acabó proclamándose subcampeón.

Los datos Presidente: Daniel Alcover. Entrenador: Eduardo Herrero. Jugadores: Daniel Alcover, David Franco, Rafael Gálvez, Fernando Mateo, Alejandro Toro y Ernesto Velázquez. Jugadoras: Elisa Borrás, Laura Chillón, Sophie Endtz, Isabel Ferández, Marina Fernández y Marina Garvi. Cancha: Polideportivo Arroyo de la Miel Los partidos: Benalmádena-La Orden (mañana, 17.00 horas) y Rinconada-Benalmádena (sábado 11 de marzo, 18.30 horas)

Algo más de una década después, la entidad benalmadense se encuentran a sólo dos victorias de poder revivir aquella situación, en esta ocasión contra el equipo onubense de La Orden, que ya tiene su billete garantizado para la final. Se trata de un club histórico dentro del bádminton nacional y cuna de algunos de los grandes nombres de este deporte, como es el caso de Carolina Marín o Pablo Abián. Este será precisamente su próximo rival, mañana a las 17.00 horas, en el Polideportivo de Arroyo de la Miel. «Vamos sin ningún tipo de presión, y sabemos que serán dos partidos muy complicados», asegura el capitán del equipo, Rafa Gálvez, que este año se estrena con el brazalete. «Llevo aquí desde los 12 años y la verdad es que para mí es un orgullo», se sincera.

Por un lado, el encuentro de mañana contra La Orden y, por otro, el del 11 de marzo contra el Rinconada sevillano (que este fin de semana visita al Arjonilla), con el que empatan a 27 puntos en la tabla, aunque este les supere en el ‘average’ por 55 partidos ganados frente a 50 del cuadro malagueño. Esto les lleva a una situación más exigente todavía, ya que también pueden depender de un empate final con el cuadro sevillano. «Desde que cambiaron la competición, esta se ha vuelto una liga más competitiva», explica el presidente y también jugador del club, Daniel Alcover. Mientras que antes se disputaban cuartos de final, semifinales y final, actualmente se disputa una liga entre ocho equipos en la que juegan todos contra todos a doble vuelta (catorce jornadas).

«Al principio de la temporada partíamos con el objetivo de mantenernos, no queríamos ponernos las expectativas demasiado altas», explica Gálvez con prudencia. Sin embargo, poco a poco, el equipo ha ido acumulando victorias y se han visto luchando por los puestos de arriba. «Estos partidos son decisivos y los vamos a encarar con mucha ilusión», comenta otra de las jugadoras de este deporte mixto, Elisa Borrás, que además, llega al partido de mañana tras haber quedado primera en la modalidad de dobles en el último Campeonato de Andalucía, junto a su compañera Marina Fernández. «Ahora vengo con más fuerza y confianza para estos siguientes encuentros», añade.

«Nuestra filosofía no es invertir el presupuesto en fichajes», explica el técnico, Eduardo Herrero

Borrás también ha crecido en la cantera del Benalmádena y recuerda: «Cuando era pequeña le pedía autógrafos a algunos de los que hoy son mis compañeros de juego, es muy curioso», destaca. El que a pesar de que no pedía autógrafos también empezó a cogerle gusto a la raqueta desde temprano fue Gálvez, que también echa la vista atrás. «De pequeño venía con mi hermana, que ya jugaba en el club. La veía entrenar y ya aprovechaba y me ponía yo también a jugar, a pesar de que todavía era muy pequeño», rememora.

Un revés al presupuesto

Este aspecto es, precisamente, uno de los que definen al Bádminton Benalmádena. «Somos uno de los equipos de la máxima categoría que contamos con más canteranos en el primer equipo», comenta el entrenador de la plantilla de División de Honor, Eduardo Herrero. «El presupuesto del club influye, porque te puedes permitir gastar más en fichajes y, por ejemplo, el refuerzo de Ernesto Velázquez es verdad que nos ha venido muy bien, pero nuestra filosofía de equipo no se basa en eso. Si tuviéramos un mayor presupuesto, lo centraríamos en mejorar las condiciones de los que ya trabajan dentro del club o en mejorar los viajes de los deportistas».

«Somos uno de los equipos de la máxima categoría con más canteranos», explica

Algo que secunda Alcover. En esta temporada el Benalmádena ha lamentado no recibir una de sus principales fuentes de ingreso hasta el pasado año, el Plan Estrella de la Junta de Andalucía, que en la anterior campaña, les brindó en torno a 9.300 euros. «El problema es que estamos desinformados, no hemos recibido noticia de por qué no hemos podido acceder a esta ayuda deportiva este año», explica. «Es una decepción –añade–, sobre todo cara a los jugadores, porque es un dinero que destinamos a mejorar las instalaciones, comprar material deportivo, como los volantes, que son muy caros, y a mejorar las condiciones de los viajes de competición». De esta forma, dentro del equipo, no entienden de distinciones. «Aquí no hay privilegios para los que estén más arriba o más abajo. Todos nuestros jugadores son iguales y siempre queremos lo mejor para ellos», concluye Alcover.