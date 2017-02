Carlos Viver, con el objetivo de «dar el siguiente empujón a las Guerreras»

Carlos Viver, que este jueves fue presentado como nuevo seleccionar español de balonmano femenino, aseguró que asume el cargo con el objetivo de "darle el siguiente empujón" a un equipo que "ya está en marcha".

"La llamada de Paco -en referencia al presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez- me generó cero dudas. Todo fue muy sencillo. Para mí es un orgullo enorme coger las riendas de una selección que ha marcado una época. Cojo un tren que ya va en marcha y espero, con toda la ilusión del mundo, darle el siguiente empujón", señaló Viver, sustituto al frente de la absoluta de Jorge Dueñas, que pasará a dirigir al equipo femenino júnior.

El nuevo seleccionador español, que dirigirá a las 'Guerreras' hasta la conclusión del presente ciclo olímpico, compaginará su cargo con el de entrenador del Fraikin Granollers, equipo masculino de la Liga Asobal, hasta la conclusión de su contrato con el conjunto catalán hasta finales del mes de junio.

"El Granollers ha mostrado una predisposición total desde el primer momento y me van a ayudar en todos los aspectos. Cuando haya alguna situación en la que el Granollers tenga alguna competición y la selección también, yo estaré con la selección y cuando acabe mi contrato me dedicaré en exclusiva, porque creo que el reto es lo suficientemente grande para dedicarle todo el tiempo", explicó Viver.

Problemas de calendario que no afectarán a la primera concentración de Carlos Viver al frente de la selección española, prevista para mediados del mes de marzo, al coincidir con un parón de la competición masculina.

La presencia de Carlos Viver en el banquillo de la selección española, supone el regreso del técnico catalán, que cumplirá 44 años el próximo mes de abril, al balonmano femenino, en el que cuenta con una amplia experiencia tras llevar al equipo femenino Granollers de la Liga Catalana a la División de Honor.

"Hay que ser honestos y la verdad es que mi trabajo en los tres últimos años con el Fraikin Granollers no me ha dejado mucho margen, pero sí he ido siguiendo el balonmano femenino y además desde que tuve la sensación de que podía ser el seleccionador he hecho un trabajo con José Ignacio Prades -su segundo entrenador en las 'Guerreras' de recabar información para tener un criterio claro para esta primera concentración", explicó Prades.

Un trabajo que se vio reflejado en la primera lista de convocadas que anunció este jueves Carlos Viver para los dos encuentros amistosos con Rumanía, una nómina de jugadoras que combina piezas fundamentales en los últimos años con jóvenes jugadoras que deben ser el futuro de la selección.

"Tenemos un proyecto a corto plazo que es clasificarnos para el Mundial en la eliminatoria que tenemos en junio con Ucrania, para también hay un proyecto a medio y largo plazo y tenemos que ir incorporando gente. Queremos trabajar con ellas, ver si asimilan el trabajo y si pueden rendir bien en la elite mundial con el equipo nacional", indicó Viver.

En este sentido, destaca la presencia de jugadoras como la central Alicia Fernández, la extremo Laura Hernández, la pivote Kabba Gassama o la lateral zurda Anna Manaut, que debutarán con el equipo español absoluto.

Nuevos nombre que propiciarán cambios en la forma de juego del conjunto español, aunque el nuevo seleccionador insistió en que quiere esperar hasta empezar a trabajar con el grupo

"Tengo mi idea de juego, y hay situaciones que, a priori, sí que parece que serán diferentes, como la presencia de dos laterales zurdas que van a hacer que el trabajo táctico colectivo sea diferente, pero tenemos que ver lo que tenemos e intentar añadir algo más a lo que sabemos que funciona", comentó el nuevo seleccionado español.

Igualmente prudente se mostró Carlos Viver con los objetivos del equipo nacional. "Antes de hacer cualquier valoración, me gustaría trabajar con la gente, ver un poco cuál es el nivel. Antes de hacer una apuesta demasiada arriesgada y decir que podemos llegar hasta aquí con la gente con la que estamos, vamos a ver, porque el proyecto acaba de empezar", concluyó Viver.