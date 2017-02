Borja Vivas, a ocho centímetros de la gloria en Salamanca

No pudo ser. El lanzador de peso malagueño Borja Vivas se tuvo que conformar ayer con el segundo puesto del podio en los Campeonatos de España en pista cubierta, que concluyen hoy en el estadio Carlos Gil Pérez. A Vivas (Club Atletismo Málaga) no le dio con un lanzamiento de 20,26 metros, en el último intento, para ganar la prueba, en la que como sucediera hace un año en Madrid, en la misma cita, se impuso su máximo rival, Carlos Tobalina (20,34).

Ocho centímetros separaron a Vivas de la gloria, aunque su marca de 20,26 metros no es para estar del todo disconforme. Fiel a sus últimas actuaciones, el discípulo de Tomás Fernández fue de menos a más, con un nulo y tres tiros posteriores queno llegaron a veinte metros (por orden cronológico, de 19.92, 19,82 y 19,96). Posteriormente, ya a rebufo de Tobalina (F. C. Barcelona) en el concurso, dio un último do de pecho para hacer dos intentos de 20,15 y 20,26 metros.

«Me hubiera gustado ganar. Es verdad que el primer tiro se me fue fuera en la jaula. Esto me descentró, porque era largo. Creo que he entrado en la prueba a partir del cuarto tiro», reconoció Vivas con deportividad. No obstante, para él habrá oportunidad de rehacerse. La próxima semana compite en un mitin en Madrid, el de Gallur, y posteriormente le esperan el Campeonato de Europa de pista cubierta en Belgrado y la Copa de Europa de lanzamientos, en tieras canarias, en fines de semana consecutivos.

«La semana que viene volveré a competir con Tobalina. Quedan tres semanas muy intensas para tomarme la revancha», confirmo el atleta, que recordó cómo también en 2015 en Madrid se le fue el Nacional ‘indoor’. «Ahora me lo tomo con más filosofía. Antes parecía que se acababa el mundo», confesó.

En cuanto al resto de la delegación malagueña, hay que destacar al cubano afincado en tierras costasoleñas Lysvanys Pérez (aunque compite con un club gallego, el Pontevedra), tercero en la final de salto de altura, con 2,14 metros, el que es su mejor registro de la temporada. Lo superaron Simón Siverio (2,17) y Miguel Ángel Sancho (2,19). Con este resultado hizo sombra a grandes nombres de la competición, como el jiennense Carlos Rojas.

Además, el castellonense Víctor Orduña (Cueva de Nerja-UMA), en la final de 60 metros vallas, se quedó a dos centésimas del podio, y el local Jacob Jones (Cueva de Nerja) cayó en semifinales en 200.