El Rincón, a la Copa con suspense

Mismo partido, mismo escenario, misma meta y mismo resultado. Nuestras particulares ‘guerreras’ del balonmano han vuelto a hacer historia. El Rincón Fertilidad se hizo ayer con el pase a la fase final de la Copa de la Reina, que se celebrará de nuevo en Porriño. Una competición a la que acceden sólo ocho equipos y en la que volverán a estar presente las jugadoras malagueñas por segunda ocasión consecutiva. Fue posible gracias a la victoria ante el Aula Valladolid en Carranque. Una victoria que tiene nombre y apellidos. En este caso el de la central Nuria Benzal y la portera Virginia Fernández.

29 Rincón Fertilidad Fernández, Méndez (2), Puertas (5), Gutiérrez, López (2), González y García (5) –siete inicial–, Maestro, Moreno, Vera, Torres, Benzal (10) y Pessoa.

28 Valladolid Guerra, Terés (1), M. Prieto (7), Cifuentes (2), Arderius (7), Viloria (4) y González de Garibay (3) –siete inicial–,. Fernández, R. Prieto, Vergara, Nieto (2), Andrea (2), Álvarez, López, Taide y Muñiz. Parciales: 2-1, 4-4, 6-7, 9-11, 11-13, 13-15 (descanso), 16-18, 18-19, 22-22,24-22, 25-25 y 29-28. Árbitros: Jesús Álvarez Menéndez y José Carlos Friera Cavada. Cancha: Unos 900 espectadores en las gradas del pabellón de Carranque.

Caprichos del destino, el rival fue el mismo al que se enfrentaron el pasado 2016 en las mismas circunstancias y también consiguieron vencerlas (29-25), pero ayer tras un partido mucho más ajustado, en el que ciertos errores defensivos del conjunto local hicieron tambalear el marcador y que el Aula se fortaleciera al contraataque. «Ha sido un partido muy emocionante. Hemos estado igualadas pero hemos tenido la cabeza fría y al final hemos ganado», explicó la máxima goleadora, Nuria Benzal, con diez dianas.

La esteponera, exinternacional, fue duda hasta el último momento al acarrear molestias en la pierna derecha y, de hecho no partió en el siete inicial. Sin embargo, saltó a la cancha y su presencia fue, una vez más, un factor determinante para conseguir la victoria. «Nosotras nos dedicamos a jugar al balonmano lo mejor que podemos, y creo que lo hemos demostrado. No creo que el resultado de hoy refleje provocación alguna», sentenció Benzal contestando a las inoportunas declaraciones del técnico del Aula, Miguel Ángel Peñas, que cuestionó el juego poco limpio de las malagueñas.

La otra gran protagonista estuvo bajo los palos durante todo el encuentro. Virginia Fernández puso Carranque en pie con sus paradas, que pasaron a contabilizarse por las veces en las que en técnico rival se llevaba las manos a la cabeza. Pero estas no hubieran servido de nada si Bea Puertas no hubiera marcado el tanto de la victoria, el 29-28, en el último minuto, tras dos recagces anteriores al larguero. «Justo cuando estaba saltando, se me subieron los dos gemelos. Me dolía pero no me importaba, lo único que pensaba era en que el balón entrara», explicó eufórica. Y entró. Un gol que hizo levantar al banquillo del Rincón Fertilidad y también a la grada. Coronó una gra n fiesta.