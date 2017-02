Un segundo entre el todo y la nada

Un segundo no es nada. Lo que dura un suspiro, y de los cortos. Tiempo para pestañear y poco más. Y, sin embargo, en el ciclismo puede llegar a ser todo un mundo. La barrera entre el éxito y el fracaso. Además, en el deporte actual todo está tan medido que son mínimos detalles los que acaban inclinando la balanza de un lado u otro. Luego está el constante recuerdo de la derrota: buscar el fallo, el momento en el que algo ha salido mal.

Contador tomó la salida sin el ‘maillot’ de líder La nota llamativa del día la dio precisamente Alberto Contador, que tomó la salida en la contrarreloj con el buzo del equipo Trek-Segafredo en lugar de portar el ‘maillot’ de líder como le correspondía. El problema, al parecer, tuvo que ver con el tallaje de la prenda ya que el campeón madrileño se sentía incómodo con ella. Desde la organización apuntaron que el problema se debía a que el ‘maillot’ de talla más pequeña disponible le estaba ligeramente grande, por lo que el viento podría afectarle ligeramente más que a sus rivales y empeorar sus prestaciones en la contrarreloj. Ante la duda, el pinteño ha optado por el material de su equipo. Legalmente, existe un procedimiento por el cual la organización debe solicitar a la UCI que el ciclista no corra con el ‘maillot’ oficial de líder. Es el organismo internacional el que debe pues autorizarlo. En la mañana de ayer, mientras hacía el reconocimiento al recorrido de la prueba, Contador encontró que la prenda no se le ajustaba bien y pidió el cambio. La UCI dio luz verde y pudo salir con su uniforme habitual. Finalmente quedó en una llamativa anécdota.

Nadie podrá decir que en esta Vuelta a Andalucía no hay emoción. Todos los pronósticos indicaban que la contrarreloj de Lucena sería la jornada donde se resolvería la carrera, porque la montaña ya está finiquitada. Pero nadie esperaba, desde luego, que las diferencias fueran a ser tan escasas. La lucha individual contra el ‘crono’ ha supuesto un vuelco en la general, pero de ahí a que esté todo dicho va un trecho.

Porque Alejandro Valverde le ha arrebatado a Contador el ‘maillot’ rojo de líder en la ciudad cordobesa. Apenas les separaban cinco segundos en la clasificación general, con Thibaut Pinot en medio. El francés ha estado cerca, pero siempre un escalón por debajo de los dos que realmente se han disputado esta carrera desde el primer día. Los 12 kilómetros de trazado, revirado y técnico, favorecían a corredores más potentes. Como Valverde, que ha sacado seis segundos en la etapa a Contador en el maravilloso duelo que ambos están teniendo con Andalucía como campo de batalla. Resultado: ahora el murciano va delante por un segundo.

Caída sin consecuencias

El duelo tenía un cuarto invitado que se ha llevado la peor parte. Ion Izagirre se fue al suelo cuando acababa de cumplir el primer tercio del recorrido, y ni siquiera pudo cruzar la línea de meta. El diagnóstico no es grave, poco más que un fuerte golpe y algunas abrasiones. Lo que se conoce como ‘chapa y pintura’ en la jerga ciclista. El guipuzcoano se tendrá que quedar con la buena impresión mostrada en las dos jornadas de montaña, que en principio eran las peores para él.

Un segundo. Lo mismo que terminó separando al propio Valverde de la victoria de etapa. Allí estaba en el podio el belga Víctor Campenaerts (Lotto NL-Jumbo), que llevaba más de una hora esperando con un mejor tiempo de 14 m. 55 seg. y sin nadie que se acercase. El flamenco lo celebró dando saltos a la vista del público de Lucena, que incluso aplaudió su gesto. Es la segunda victoria de su carrera, junto al Campeonato de Bélgica.

El terreno más decisivo ha pasado, pero la Vuelta a Andalucía sigue viva. «Esto todavía no ha terminado. Un segundo no es nada, así que seguro que habrá guerra. Es verdad que no hay montaña, pero sí queda sitio y habrá que estar atentos en los ‘sprints’, tener cuidado con las caídas y estar concentrado», explicaba Valverde. Contador, en cambio, lo veía complicado: «Es un recorrido atípico este año, lo que queda no es favorable para mis condiciones», comentaba. Conociendo al madrileño, que nadie piense que arrojará la toalla. Este sábado se prevé llegada al ‘sprint’ en las calles de Sevilla. Pero cuidado con la lluvia.

Clasificaciones

Etapa

1. V. Campenaerts (LOT) 14 m. 55 seg.

2. A. Valverde (MOV) a 1 seg.

3. Alberto Contador (TRK)a 7 s.

4. Thibaut Pinot (FDJ) a 9 s.

5. Fabio Felline (TRK)m.t.

6. Wout Poels (SKY) a 16 s.

7. Tim Wellens (LOT) a 20 s.

8. Vasil Kiryienka (SKY) a 21 s.

9. Tobias Ludvigsson (FDJ) a 25 s.

10. Matthias Brändle (TRK) a 28 s.

General

1. Alejandro Valverde (MOV)9h.01.34

2. Alberto Contador (TRK)a 1 seg.

3. Thibaut Pinot (FDJ)a 6 s.

4. Wout Poels (SKY)a 21 s.

5. Diego Rosa (SKY)a 45 s.

6. Mikel Landa (SKY)a 48 s.

7. S. Reichenbach (FDJ)a 52 s.

8. R. Uran Uran (CAN)a 1 m. 29 s.

9. Ondrej Cink (BAH)a 1 m. 48 s.

10. Javier Moreno (BAH) a 1 m. 29 s.