La cara malagueña de Bruno Hortelano

A sus 25 años es, oficialmente, el hombre más rápido de España. Su nombre pasó a formar parte de la historia cuando rompió el récord nacional en los 100 metros lisos dos veces en el mismo año (10.06 actualmente) y hasta en tres ocasiones en la prueba de los 200 (20.12). Sorprendió por su potencia y personalidad al coronarse como campeón de Europa y desató la euforia en el público español de Maracaná en los últimos Juegos de Río cuando, tras finalizar primero de su serie y obtener el pase a la semifinal ante algunos de los mejores corredores del mundo, descubrió que volvió a batir el récord nacional. Muchos conocen su historia sobre la pista, pero no fuera de ella, donde Bruno Hortelano se configura como un joven trabajador, ambicioso y muy familiar.

Este último aspecto de su personalidad es el que lo trae a Málaga. «Tengo muchos recuerdos de haber ido desde hace años. Ya puedo decir que más o menos conozco la zona, sobre todo lo más turístico: el Centro, las playas, los espetos... La última vez que fui estuve por las plazas del Centro y recuerdo un gran ambiente», explica el atleta. Y es que unos familiares unen a Hortelano con la ciudad; en este caso, sus tíos Juan Hortelano, que vino a la provincia por cuestiones laborales, y Verónica Díaz, malagueña de nacimiento, ambos residentes en la Cala del Moral.

«Cuando vino por primera vez aquí, le encantó La Malagueta, Pedregalejo... E incluso, cuando era más pequeño, mi hermano lo llevó a hacer esquí acuático», recuerda su tía. «Bruno es muy natural, siempre le encanta pasar tiempo con nosotros y también con su prima», añade. Además, todos son fieles seguidores de su sobrino. «No nos perdemos ninguna competición. Hemos viajado para verlo en muchas citas importantes y, aunque para los Juegos no pudimos estar, nos reunimos en un bar de la plaza junto a algunos de sus seguidores para verlo correr. Tiene muchos seguidores aquí en Málaga y cuando viene a pasar unos días muchos lo reconocen y le saludan», asegura Díaz.

el álbum de fotos del velocista En la imagen superior, Hortelano y su pareja, durante su última visita a Málaga. Abajo, el velocista, en 2006, antes de recibir una clase de esquí acuático. Al lado, el atleta, junto a su hermano y su tía en El Candado, también en 2006. / SUR

La familia es uno de los pilares fundamentales para el velocista, quien, pese a haber nacido en Australia y haber vivido en diversos rincones del mundo –como Estados Unidos, Canadá, Madrid o Barcelona– nunca olvida a aquellos que lo han ayudado a ser la persona que es hoy. «Dejé de vivir con mis padres a los 17 años porque ellos, por temas de trabajo, tenían que estar viajando. De hecho, ahora están en Kazajistán. Ahí pasé a vivir en Madrid y entrenar en el Centro de Alto Rendimiento», argumenta Hortelano. Ese motivo lo llevó, sin pensarlo, a tener que madurar a una temprana edad. «Es muy inteligente, tiene un ímpetu y una constancia admirables», señala la tía del corredor. A lo que su tío añade: «Si tuviera que definirlo con dos palabras, serían corazón y cabeza. Es muy natural, le encanta estar con los suyos. Además, tiene una extraordinaria capacidad de trabajo y de analizarlo todo al detalle».

Perfeccionismo y ambición son algunos de los valores que lleva el plusmarquista por bandera. Y es que más allá del atletismo, también se plantea otros objetivos académicos. «Para mi los estudios son muy importantes. Mis padres me inculcaron eso. De hecho, cuando algún día deje de correr, me gustaría sacarme el Doctorado en Medicina y con ello poder seguir vinculado al deporte», asegura. Padres cientíticos, un hermano menor estudiando Física y Matemáticas y él, con el título universitario que lo acredita como ingeniero biomédico. Esta carrera la cursó en Estados Unidos, mientras se desarrollaba como atleta «En esos momentos veía el deporte como un ‘hobby’, el cual me tomaba muy en serio», explica.

Lo que empezó como un ‘hobby’ acabó por llevarlo a los Juegos Olímpicos. Eso sí, Hortelano lo tiene muy claro: «Nadie regala nada; fueron cuatro años de preparación para ello. Las cosas no suceden por casualidad». Llegaba el día en que tenía que estrenar sus clavos en el tartán de Río y él afrontaba con aparente tranquilidad la que a día de hoy sería su mejor carrera. «Recuerdo ese momento, recuerdo los nervios, porque el que no está nervioso en una situación como esa es que no está vivo. Pero, sin embargo, recuerdo que estaba mentalizado para disputar aquella carrera y que supe gestionar bien ese nerviosismo», explica el atleta, que considera que ese control es uno de sus puntos fuertes como deportista.

Todo iba como la seda hasta que un sonado accidente de coche ocurrido el pasado mes de septiembre lo obligó a pasar varias veces por el quirófano al verse gravemente afectada su mano derecha. «Me acaban de hacer unos últimos retoques en la mano, esta vez más estéticos, y ya estoy empezando a entrenarme. Ahora la lesión ya es pasado y mi meta más cercana es el Mundial de Londres, aunque no para estar como observador. Si voy, es para intentar luch ar por llegar a lo más alto», argumenta. «Ante todo, soy un chico con sueños que está dispuesto a trabajar para conseguirlos», se sincera.