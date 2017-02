La nueva apuesta de Ángela Lobato

Sabe cuándo hace la maleta, pero nunca cuándo le tocará deshacerla. Acostumbrada a viajar de una punta a la otra del mundo, Ángela Lobato inicia mañana su nueva temporada compitiendo, por primera vez, en Estados Unidos; concretamente, en Florida del 7 al 11 de febrero. Un ‘major’ de cinco estrellas, el tipo de competición con más nivel dentro de los torneos de voley-playa, donde se dan cita los grandes nombres de esta modalidad a nivel mundial. Esta será la primera gran fecha de una temporada que suscita grandes expectativas. Dos veces campeona de España, cuarta en el Open de Rusia, subcampeona de Europa en categoría sub-22 y en sub-17 y con cientos de competiciones junto a la selección española a sus espaldas, la nerjeña empieza el año dispuesta a ir un paso más allá.

Los datos Ángela Lobato.22 de abril de 1992 (Nerja). 1,82 metros de altura. Dos veces campeona de España, cuarta de Europa en el Open de Rusia, subcampeona de Europa sub-22 y sub-17, medalla de oro en el CEV Satellite Montpellier 2014, entre otros. Todos estos resultados, con su anterior pareja de juego, Paula Soria. Amaranta Fernández. 11 de agosto de 1983 (Mataró, Barcelona). 1,87 metros de altura. En voley playa, medalla de plata en CEV Satellite Vaduz 2014 y campeona de los III Internacionales Villa de Laredo. En voleibol en pista, dos títulos de Liga española, dos Copas de la Reina y tres Supercopas. Además, ejerció como capitana de la selección española.

Y es que la principal novedad de esta nueva campaña de la axárquica viene dada por su cambio de pareja deportiva. Sobre su anterior compañera, la alicantina Paula Soria, explica: «Al final esto es como un matrimonio. No nos poníamos de acuerdo con algunos aspectos importantes a la hora de competir, por ejemplo. Esto sumado a la monotonía y a que veíamos que no alcanzábamos los objetivos profesionales que nos proponíamos, nos llevó a romper como pareja». Tras largos años compartiendo arena con ella, ha pasado a formar equipo con la veterana catalana Amaranta Fernández.

«Ángela lo tiene todo para llegar a lo más alto de este deporte» La experiencia de Fernández y la juventud de Lobato hacen de esta una pareja deportiva de futuro. Justo el proyecto deportivo que estas se plantearon. «Ambas buscamos ascender profesionalmente, algo que no podíamos conseguir con nuestras anteriores compañeras. Necesitábamos un cambio», explica la catalana. Ahora que llevan algo más de un mes trabajando juntas, ya han podido conocerse más la una a la otra. «Las dos somos muy exigentes y a la vez tenemos muy buen humor. Nos compenetramos bastante bien», comenta Fernández. Esta será la cuarta temporada dedicada íntegramente a la modalidad de playa y lo tiene claro. «El objetivo es ascender posiciones en el ‘ranking’ y prepararnos para Tokio 2020», afirma. Es una meta a la que pretende llegar, en parte, gracias a las cualidades de Lobato. Sobre su nueva compañera, valora: «Es muy buena, una gran defensora. Y, a pesar de su juventud y de que le quedan cosas por corregir, aprende bastante rápido. Ha mejorado mucho en estas semanas, con los entrenamientos de alto rendimiento con el nuevo entrenador en Tenerife. Si sigue así, tiene todas las cualidades para poder llegar a formar parte de lo más alto de este deporte».

La nueva pareja

Una fuerte apuesta, ya que Fernández cuenta con un amplio curriculum deportivo, eso sí, ligado en su mayoría a la modalidad de pista, en la que ha conseguido dos títulos de liga, dos Copas de la Reina y tres Supercopas, además de haber sido capitana de la Selección Española y haber jugado en las ligas de Italia y Polonia. Sin embargo, en 2013, la de Mataró optó por volcarse de lleno en la modalidad de playa, en la que ya ha conseguido sumar su primer título de campeona en un torneo en Laredo. «Amaranta es un ejemplo. Es muy competitiva, tiene mucha experiencia con las competiciones internacionales y un físico ejemplar, porque es bastante alta», explica Lobato.

Nunca antes se lo había planteado con tanta seguridad, pero esta temporada está dispuesta a luchar por un sueño: los Juegos Olímpicos de TokIo 2020. «Hasta ahora no me había propuesto unos Juegos, nunca he querido mirar muy arriba, sino centrarme en el día a día, pero ahora mismo estoy concienciada y vamos a intentarlo», se sincera. Pese a que faltan todavía tres años para ello, el billete de esta cita deportiva es el que requiere mucho tiempo previo de preparación. Un tiempo en el que el equipo Fernández-Lobato contará con la ayuda de la Federación Española de Voleibol, con la que ya han acordado un aumento en la beca económica anual. «Cada año se nos da una cantidad que tenemos que administrar a lo largo de la temporada, por lo que siempre viajamos solas para contener los gastos. Pero este año podremos hacerlo con nuestro entrenador (Daniel Rodríguez Wood), gracias al proyecto que hemos empezado con la Federación. Es una apuesta de futuro», asegura.

Ángela Lobato y Amaranta Fernández, junto a su entrenador, Daniel Rodríguez Wood. / SUR

Aunque antes de pensar en esta fecha, toca luchar por una plaza para el Mundial de Viena, ciudad y capital austríaca que cuenta con un hueco especial en el recuerdo de Lobato. «Allí viví uno de mis mejores torneos», recuerda. Y explica: «Hay países en los que esta es, incluso la segunda opción deportiva del país, como en Brasil. Incluso en Europa hay países donde hay mucha más afición que en España. Llegan jugadores internacionales de cualquier país y la gente los reconoce. Estando en este campeonato, en Suiza, un fotógrafo se acercó para echarse una foto conmigo, me pidió un ‘top’ para su hija y luego me escribió una carta deseándome lo mejor. Me impactó mucho, fue increíble», reconoce la malagueña.