José María Salas, un profesor de inglés campeón de Europa

Malagueño de 41 años y profesor de inglés en el IES Divino Pastor.Más allá de su función docente, José María Salas tiene una doble vida, la deportiva. Y es que, desde hace siete años, se dedica a competir en la modalidad de artes marciales conocida como brazilian jiu jitsu con el club Faixa Preta. Una pasión que descubrió en un día cualquiera de los que acudía a su centro deportivo. «Fui al gimnasio y vi a uno de los monitores de este arte marcial dando clases. Siempre me llamaron la atención los deportes de combate, me dio curiosidad y me apunté así, por casualidad», recuerda ahora.

Salas confirmó su evolución el año pasado al lograr el título nacional, y y hace sólo unos días se ha convertido en el nuevo campeón de Europa de su categoría, la máster 3 (entre 41 y 45 años) en peso pesado. Un logro que le ha llevado a ser el primer malagueño en hacerse con dicho título. La competición, que se desarrolló durante toda una semana, se disputó en Lisboa y en ella se dieron cita alrededor de 4.500 luchadores llegados de todo el mundo repartidos en diferentes categorías.

Tres combates le bastaron a José María Salas para conseguir la presea dorada. El primero, contra un luchador finlandés; el segundo, contra otro español y la final, contra un canadiense. Y es que al ser un campeonato en modalidad ‘open’, se daba la oportunidad de que pudieran inscribirse luchadores extracomunitarios.

El logro tuvo una recompensa moral y deportiva, pero este tipo de modalidades no gozan de los reconocimientos y premios de otros deportes. «Aunque ganemos, nos cuesta dinero acudir a los campeonatos. En el último, el de Lisboa, me he gastado en torno a 500 euros para el viaje», sentencia el malagueño. A lo que añade: «Si hago esto es por puro placer, por la satisfacción de competir y ganar. Aunque dedicarse profesionalmente a esto es prácticamente imposible. Por desgracia no existe una federación concreta encargada del jiu jitsu en España, no nos dan ayudas ni becas y tampoco se recibe compensación económica alguna cuando ganamos algo». Ni siquiera una medalla europea, como es el caso. Cuestión que actúa como una radiografía de la realidad de algunos de estos deportes, comúnmente denominados minoritarios.

Deportista y profesor

Salas es un apasionado del deporte, pero sobre todo de la de competición. «Soy muy competitivo. Siempre me ha gustado hacer deporte, pero nunca entrenar por entrenar, sino para prepararme y acudir a torneos más tarde», se autodefine. Antes del Jiu Jitsu, practicó triple salto y combinadas en atletismo y también judo, e incluso, llegó a plantearse ser profesor de Educación Física.

Sin embargo, su futuro profesional, se alejó finalmente de esta idea y le llevó a impartir clases de inglés en Secundaria. Algo de lo que no se arrepiente. «Estoy muy contento con mis alumnos, incluso me dieron un gran recibimiento cuando llegué del campeonato de Lisboa. Un poco más y me tiran al suelo con tanta efusividad», rememora con entusiasmo. Un trabajo que le da la vida, aunque por otro lado decida seguir combatiendo por pura satisfacción personal.