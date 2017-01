El Rincón Fertilidad, obligado a reaccionar ante el Alcobendas

El Rincón Fertilidad Málaga recibe hoy (18.30 horas) en Carranque al Helvetia Alcobendas, en la decimotercera jornada de la Liga Loterías, en el cierre de la primera vuelta. El conjunto malagueño ha encadenado dos empates inesperados, por lo que buscará el triunfo y la reacción ante un rival que tampoco llega en su mejor momento.

El equipo madrileño ha sufrido durante esta temporada varias lesiones de larga duración que le han debilitado sobre todo en su primera línea, pero ha sabido reinventarse en muchos encuentros para sacar buenos resultados y estar en la zona templada de la clasificación, fuera del peligro del descenso.

«Estamos intentando cambiar la dinámica del equipo, porque estos dos últimos partidos no nos han ido nada bien, y tampoco el parón. Hemos perdido el ritmo de competición, pero estamos trabajando para que contra el Alcobendas los dos puntos se queden en casa» declaró la jugadora del Rincón Bea Puertas.

La fuengiroleña reconoció los errores cometidos en los tropiezos y cómo intentan enmendarlos. «Seguimos viendo muchos vídeos y también estamos trabajando bien el fondo físico, aprovechando para meter un poco de fuerza», explicó.

No caben despistes para Puertas cara a seguir optando a las plazas europeas: «Estamos centradas en la Liga, porque venimos de dos malos partidos. El Alcobendas es un equipo que se nos ha dado bien últimamente, y es nuestro único pensamiento ahora».

En el aspecto psicológico, la jugadora malagueña quiere ser positiva y no caer en un bajón de confianza. «Después de la racha de victorias, con estos empates tras el parón se ven las cosas más difíciles, pero aún no se ha acabado ni la primera vuelta. Hay que seguir sumando. Llega el agobio, pero tenemos que aprender a estar en estas situaciones porque no van a ser las únicas durante la temporada, y tenemos que saber enfocar esa presión en los partidos».