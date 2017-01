Damián Quintero, eliminado en primera ronda en París con una polémica arbitral

El karateca Damián Quintero se mantiene número uno del mundo, en la modalidad de katas, tras perder sus opciones a medalla en el Abierto de París, de la Liga Mundial. El torremolinense afincado en Madrid cayó en primera ronda por una polémica decisión arbitral, pero sigue aventajando en el ‘ranking’ mundial al japonés Ryo Kiyuna.

El Open de París ha supuesto el debut de Damián Quintero en un año 2017 en el que sus objetivos pasan por revalidar su título continental, subir al podio en los Juegos Mundiales y consolidarse como número uno del mundo. Quintero no pudo ayer en primera ronda con el japonés Arata Kinjo, que ocupa el puesto 81º en el ‘ranking’ mundial, por un más que dudoso 3-2 .

Aunque la Liga Mundial (de la que es vigente campeón) no es un objetivo prioritario para Quintero esta temporada, aseguró sentirse «impotente» ante la polémica arbitral. «Siempre que salto al tatami lo hago para ganar», aseguró, y recordó que «competí sin estar todavía al cien por cien, pero, sinceramente, me veía en la lucha por las medallas». «Me he entrenado mucho para esta competición y lo seguiré haciendo, con más fuerza si cabe, para alcanzar mis objetivos de esta temporada», concluyó.