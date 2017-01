El dopaje rompe el 'triple-triple' de Usain Bolt en los Juegos Olímpicos

Usain Bolt perdió oficialmente ayer una de sus medallas de oro olímpicas tras la descalificación del relevo jamaicano de 4x100 que se coronó en Pekín 2008, como consecuencia del dopaje de uno de sus integrantes, Nesta Carter. Bolt, que construyó gran parte de su leyenda sobre sus tres tripletes de oro (100, 200 y relevo 4x100), en los Juegos de 2008, 2012 y 2016, ve rebajada ahora su conquista de títulos olímpicos de nueve a ocho.

La decisión de la retirada de la medalla se esperaba desde que en junio de 2016 se conociera el positivo de Carter, por consumo de un estimulante no autorizado (metilhexaneamina) dentro del amplio programa de reanálisis que viene realizando el Comité Olímpico Internacional (COI) en los últimos meses con muestras de Pekín 2008 y Londres 2012. «Nesta Carter fue reconocido culpable de haber contravenido la reglamentación antidopaje en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 (...) Queda descalificado del relevo 4x100 metros», escribió el máximo organismo olímpico en su comunicado, subrayando que la descalificación de Carter supone también la del equipo jamaicano de ese relevo. El oro de 4x100 metros masculino de Pekín 2008 será para Trinidad y Tobago, mientras que Japón se quedará con la plata y Brasil subirá un escalón, del cuarto lugar hasta el bronce. «No cambiará nada sobre mi legado. Por supuesto, me decepcionará perder esa medalla, pero así es la vida. ¿Qué puedo hacer? No tengo ningún control sobre eso», declaró Bolt.