El Trocadero Marbella remonta para vencer al tercero de la Liga

El fondo de armario hace la diferencia. La unidad, el bloque, el concurso de todos los jugadores del Trocadero Marbella fue la clave del triunfo 18-15 contra el CAR Cáceres. Cuando un equipazo como el extremeño, tercero en la División de Honor B del rugby nacional, gana 9-15 a un aspirante a mantener la categoría la lógica dice que el partido no se le debía escapar. Sin embargo, la raza y efectividad del conjunto marbellí sirvió para levantar un duelo que tenían perdido.

Los visitantes mostraron su hegemonía nada más empezar. Un golpe de castigo abrió la renta que ampliaron con un posterior ensayo con transformación. Con el 0-10 en el marcador en la primera mitad, lejos de venirse abajo los marbellíes se sobrepusieron a la fortaleza visitante. Todos los puntos locales llegaron por patadas a los palos, alguna de ellas espectaculares. Especialmente un 'drop' de Lucas Pomposiello desde 50 metros que levantó de la grada a los aficionados y revolucionó a su equipo.

El desgaste físico de los marbellíes no fue suficiente en la primera parte para contener a los cacereños que lograron dos ensayos. Sin embargo el 9-15 al descanso no desilusionó al cuadro del 'Bahía's Park'. 'Burguer' movió el banquillo para ejecutar los ocho cambios que aportaron frescura para mantener el nivel de intensidad de la primera mitad. Uno de los míticos canteranos del club, Stefano Tucconi debutó esta temporada con el Trocadero y reforzó al equipo de manera decisiva. Aunque los 18 puntos llegaron todos por patadas de Andrés Marolla y Pomposiello sería injusto no destacar a todo el plantel que desgastó al Cáceres, más justos de recambios.

Los extremeños no pudieron anotar ni un punto en la segunda mitad. Una infracción visitante provocó una cómoda patada a palos que Andrés Marolla convirtió para confirmar la remontada. Con el triunfo los locales ascienden a la sexta plaza y los próximos tres compromisos ligueros serán contra equipos más accesibles.