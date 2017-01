De Málaga a la India, a correr por una buena causa

Quizá no sea el destino más solicitado entre aquellas personas que sólo buscan disfrutar del viaje y de lugares con encanto. Sin embargo, es innegable que se trata de un rincón del mundo especial. Anantapur, una localidad de La India situada al sur del país, está considerada como el epicentro de la acción humanitaria del filántropo español, Vicente Ferrer. Tan importante fue su obra en vida que ocho años después del fallecimiento, la red de ayuda internacional que creó sigue creciendo.

Y lo hace con la ayuda de personas como Carlos Hernández y Christyan De la Cruz, dos malagueños que partieron hacia el país asiático hace tan sólo unos días para disputar mañana un ultramaratón solidario organizado por la Fundación Vicente Ferrer. Una prueba de 170 kilómetros que contará con la presencia de 34 españoles y en la que, cada kilómetro recorrido, supondrá un apadrinamiento de un niño o niña de la zona. ¿El objetivo? Un mínimo de 500 apadrinamientos y 25.000 euros de recaudación para los proyectos de la ONG.

«Como reto deportivo es pequeño para mí, porque estoy acostumbrado a recorrer distancias más grandes», señala De la Cruz, de la asociación Axarquía al Límite. Y es que no es un único corredor el que realiza dicha distancia, sino que se reparten los kilómetros hasta un máximo de 42 por persona, el equivalente a un maratón. El veleño explica: «Formamos grupos de cuatro y tenemos que ir haciendo relevos, es decir, no podemos realizar los kilómetros de cada uno de forma continuada, sino que lo hacemos por intervalos. Esperamos terminar en unas 15 horas».

Grupos cuyos integrantes cuentan con una peculiaridad añadida en este caso, ya que no se han conocido hasta el momento de coger el avión con destino la India. Dos malagueños, un gaditano, José Hernández y una leonesa, Inés López, conforman el equipo en esta segunda edición de la carrera.

«Entrenar para estas distancias tan sólo es cuestión de constancia. Además, el 50 por ciento es gracias a la preparación mental», señala el otro corredor costasoleño, Carlos Hernández, del club de excursionistas de Málaga, que lleva dos años participando activamente en todos los proyectos deportivos de la Fundación que se llevan a cabo en Málaga, como es el caso de las travesías a nado. Aunque en este caso lo que prima no es la competición, sino el trasfondo que esconde la acción. «Nunca he ido a este país, aunque sí he viajado por Asia y África, no sólo con la intención de conocer los lugares, sino también intentando siempre colaborar, por ejemplo, llevando material escolar», argumenta.

Al contrario que sucede con De la Cruz. «A nivel de competición nunca he ido más allá de Francia o Roma. Sin duda, viajar a la India va a ser toda una experiencia», señala. «Nos han concienciado del alto nivel de pobreza que nos vamos a encontrar allí», sentencia. A lo que cabe destacar que 300 millones de personas viven sumidas en la más extrema pobreza. «En el día a día haremos jornadas deportivas con los niños y viviremos en el campamento establecido por la Fundación», dice el veleño.

Y es que no sólo se desplazan para disputar esta prueba, sino que a lo largo de su estancia conocerán en primera persona el desarrollo de los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer. El Centro de Traumatología y Ortopedia es un buen ejemplo de ello. Con la ayuda de los atletas que participan en esta cita y, a través de los valores del deporte, ayudarán a miles de personas a fomentar la actividad física, difundir el trabajo internacional de la ONG e integrar a esa amplia parte de la población india que, actualmente, se encuentra en riesgo de exclusión social. Una iniciativa que se expande día tras día, aunque sobre la que aún queda mucho por realizar.