España gana a Eslovenia y se cita con Brasil en octavos

La selección española de balonmano se medirá el próximo sábado con Brasil en los cuartos de final del Mundial de Francia, tras imponerse este jueves por un contundente 36-26 a Eslovenia, en un encuentro en el que España ofreció toda una lección defensiva.

36 ESPAÑA

26 ESLOVENIA España: Corrales; Balaguer (7, 2p), Dujshebaev (1), Sarmiento (3), Cañellas (4), Ángel Fernández (4) y Aginagalde -equipo inicial- Pérez de Vargas (ps), Gurbindo (1), Rivera (6, 2p), Víctor Tomás (1), Entrerríos (4), Morros, Gedeón Guardiola (3), Goñi (2) y Figueras Eslovenia: Skok; Marguc (6, 1p), Miklavcic (1), Gaber, Mackovsek (1), Cingesar y Bezjak -equipo inicial- Lesjak (ps), Blagotinsek (3), Henigman (1), Kavticnik (2), Janc (3, 1p), Dolenec (4, 1p), Poteko (1), Kodrin (2) y Zarabec (2) Parciales: 0-2, 3-3, 7-5, 11-8, 15-9 y 18-10 (descanso) 21-11, 24-13, 26-18, 29-21, 32-23 y 36-26. Cancha: Les Arenes de Metz (Francia), ante unos 5.000 espectadores.

Un espectacular trabajo que no sólo permitió al conjunto español tomarse la revancha de la derrota que encajó ante los eslovenos en el preolímpico y que le costó el billete a Río, sino que, además, permitirá a los de Jordi Rivera evitar a Francia hasta una hipotética final.

A España le costó arrancar, como si estuviese todavía anclada en la ciudad sueca de Malmoe, en el fatídico partido del preolímpico en el que los 'hispanos' tan sólo lograron anotar dos goles ante los eslovenos en los últimos veintitrés minutos de la segunda mitad. Ni Dujshebaev, ni Sarmiento, ni incluso el infalible Valero Rivera, que falló un penalti, eran capaces de superar a la defensa eslovena.

Tuvo que ser un debutante, el extremo David Balaguer, que no vivió en persona la pesadilla vivida en el preolímpico, quien acabase por espantar definitivamente con los fantasmas. De la mano de Balaguer, que anotó dos goles consecutivos, la selección española encontró definitivamente la forma para romper la defensa eslovena: velocidad, velocidad y velocidad.

Un ritmo que España aumenta todavía un punto más, gracias a su actividad defensiva, que no sólo permitió a los de Jordi Ribera cerrar a Eslovenia todos los caminos al gol, sino además, y quizá lo más importante, permitió a la selección desplegar sus rápidas transiciones.

Sin dar tiempo casi a colocarse a la defensa eslovena, el conjunto español encontró las facilidades ofensivas de las que no había gozado hasta entonces, lo que permitió a España abrir a los catorce minutos una brecha en el marcador de tres goles 7-4. Renta que los «Hispanos» no sólo lograron mantener, sino casi triplicar (18-10) al llegar al descanso. Una solidez defensiva que España, pese a su notable renta, no rebajó en la segunda mitad, en la que incluso se mostró todavía más contundente, lo que permitió a los de Jordi Ribera alejarse todavía más en un tanteador (23-12).

A base de piernas e inteligencia en defensa, España acabó de una vez por todas (36-26) con la pesadilla en que se había convertido Eslovenia para la selección en los últimos tiempos.