Una lanzadora de futuro

Un esfuerzo diario para conseguir forjarse un futuro en el panorama del atletismo internacional. Blanca López se entrena persiguiendo una única meta, la de superarse a sí misma año tras año. Esta nerjeña de 19 años, especializada en lanzamiento de martillo, es la única atleta de la provincia de Málaga que actualmente reside en la exclusiva residencia Joaquín Blume de Madrid. Un espacio localizado en el interior del Centro de Alto Rendimiento de la capital, a cargo del Consejo Superior de Deportes. Por él han pasado deportistas olímpicos y de gran proyección mundial procedentes de todos los puntos de España y no sólo del atletismo, sino de cualquier modalidad deportiva integrada en este organismo nacional.

Blanca López. / M. R.

«Cuando recibí la noticia de que me habían aceptado, me emocioné muchísimo, porque era un cambio de vida muy radical. Me marchaba a un sitio muy exclusivo», recuerda la joven. Eso sí, no ha sido la primera malagueña en cruzar sus puertas. Antes que ella llegaron a formar parte de esta residencia atletas de la talla del mijeño José Manuel Cerezo, de la modalidad de 800 metros lisos u otros compañeros de su mismo club, el Nerja Altetismo, como Álvaro Fernández, especialista en 1.500, entre otros. Ambos, atletas con trayectorias olímpica a sus espaldas.

Nuevos objetivos

Ahora le toca el turno a Blanca. «Empiezo la temporada de invierno a finales de enero, aunque los meses más fuertes se dan en verano. Mis metas más cercanas ahora mismo serían ganar mi campeonato de España (júnior), clasificarme para ir al absoluto y conseguir la marca mínima para asistir al Campeonato de Europa júnior, que este año se celebra en Italia», explica la joven. Aunque asegura que, como cualquier atleta que se precie, su sueño se concentra en poder disputar unos los Juegos Olímpicos. Por el momento, además de las medallas de Andalucía y nacionales, ya ha disputado dos campeonatos internacionales junto a la selección española: el Europeo de Bakú (Azerbaiyán) en 2014 y el Mundial de Cali (Colombia) en 2015, donde finalizó la 15ª del mundo en categoría juvenil.

Sus datos Nombre y edad. Blanca López Jiménez, 19 años. Palmarés.Seis veces campeona de Andalucía en diferentes categorías, seis veces en el podio nacional en diferentes categorías y número 15 en el Mundial de menores de Cali (Colombia) en 2015. Marcas. Con cuatro kilos: 51.68. metros y con tres kilos: 60 metros.

Esta es su segunda campaña en la Blume y recuerda que su primer año fue complicado al tener que irse de casa a los 17 años para trasladarse sola a Madrid. «Estoy en un sitio privilegiado, y en mi caso tardé en darme cuenta de dónde estaba. Cuando vi que convivía a diario con campeones del mundo, me di cuenta de que yo también podía llegar a estar ahí, en ese nivel». A lo que añade: «Dicen que no hay mejor manera de aprender de alguien que, siendo un ejemplo y así es, ellos lo son para mí». Y es que la posibilidad de hacer vida diaria alrededor de deportistas de élite, como Lidia Valentín, Carolina Marín, Marcus Walz o el equipo de gimnasia rítmica nacional, ha hecho que se acrecente su motivación para seguir sumando objetivos.

En su día a día, la nerjeña se enfrenta a tres intensas horas de entrenamiento, en las que refuerza tanto la musculación como la técnica del martillo. Y lo hace acompañada de un grupo de cinco lanzadores que, como ella, se encuentran a las órdenes de Raúl Jimeno. «Como tengo clases por la mañana, compagino estas con el servicio médico (fisioterapeuta, nutricionista...), en caso de que me haga falta y por las tardes me entreno desde las 17.00 hasta las 20.00 horas», explica la lanzadora.

Este es, además, su primer año como universitaria. Blanca ha iniciado la carrera de derecho por la Complutense, y lo ha hecho bajo la modalidad de deportista de alto rendimiento. Una opción solo al alcance de entre el tres y el cinco por ciento de las plazas ofertadas por las instituciones académicas. Y es que el hecho de continuar estudiante suma puntos a favor a la hora de optar por la beca de alojamiento en la residencia Blume. «Nunca me he planteado dejar los estudios. Es esencial contar con una base de cultura y de formación para el futuro», se sincera López, que conoce las dificultades económicas con las que tiene que lidiar el mundo del atletismo.

«Mi meta este año es ser campeona de España y conseguir la mínima del Europeo»

«Al final he conseguido adaptarme bien al ritmo que llevo en Madrid, aunque echo de menos el ambiente de los entrenamientos con mi club en Nerja. Éramos como una familia», señala. Además, asegura que el que fue su entrenador antes de trasladarse al Centro de Alto Rendimiento, Juan Carlos Salcedo, fue decisivo en los inicios de su trayectoria como atleta. «Es como mi padre deportivo, se esforzó mucho por mejorar ayudarme y mejorar mi rendimiento», destaca.