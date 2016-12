Tras la estela de Damián Quintero

«Damián Quintero es un claro ejemplo de constancia, sacrificio y trabajo. A todos los que estamos por debajo nos gustaría lograr algún día todo lo que él ha conseguido», confiesa la karateca Margarita Morata, una de las mayores promesas nacionales en kata (técnica), campeona del mundo universitario, medalla de oro en el Europeo sub-21 y plata mundialista en esta misma categoría. La deportista de Torremolinos pertenece, junto a Antonio García, María Torres, Jéssica Moreno, Ángel Medina y Marta Vega, entre otros, a una generación de oro que pronto llegará a la categoría absoluta pisando fuerte.

Los karatecas Marta Vega Letamendi Edad: 17 años Categoría: Júnior Especialidad : kata Club : Goju Ryu Torremolinos Antonio García Vargas Edad : 21 años Categoría : Sénior Especialidad : Kata Club : Goju Ryu Torremolinos Jéssica Moreno Wilkinson Edad : 19 años Categoría : Sub-21 Especialidad : Kata Club : Goju Ryu Torremolinos Ángel Medina CisnerosEdad : 19 años Categoría : Sub-21 Especialidad : Kumite menos de 60 kilos Club : AKA Margarita Morata MartosEdad : 21 años Categoría : Sénior Especialidad: Kata Club : Goju Ryu Torremolinos María Torres Edad : 19 años Categoría : Sub-21 Especialidad : Kumite más de 68 kilos Club: Eugenio Torres

Precisamente, Antonio García, integrante del Gimnasio Goju Ryu, comenzará esta temporada su andadura en categoría absoluta, donde ya la pasada campaña realizó una exitosa incursión proclamándose subcampeón de España, tras caer en la final ante su paisano Damián Quintero. «Nunca olvidaré esa competición, porque todo estaba en mi contra. En mi liguilla tenía a dos veteranos del equipo nacional, así que nadie apostaba por mi, todos creían que perdería. Sin embargo, conseguí meterme en la final y medirme a Damián. Aquello fue increíble, estaba compitiendo contra uno de los mejores karatecas del mundo. No estaba ni nervioso, sólo quería disfrutar del momento», recuerda el deportista en cuyo tono de voz aún se vislumbra el orgullo por haber conseguido lo que muchos veían como un imposible.

Subir al podio en las citas europeas y mundialistas se ha convertido en algo habitual para los karatecas de la provincia, que tienen en María Torres a su mejor representante en la modalidad de kumite (combate). La malagueña, quien ha heredado la pasión por este deporte de su padre, Eugenio Torres, primer andaluz en proclamarse campeón continental y actualmente 7.º Dan, se colgó a principios de año la medalla de oro del Campeonato de Europa sub-21.

Orgullo

No obstante, y en contra lo que muchos puedan pensar, este galardón no es el que más la ha marcado en su carrera deportiva, asegura: «Aunque tenga títulos más importantes, nunca olvidaré el día que conseguí el bronce en el Campeonato del Mundo júnior. Aquella fue mi primera competición internacional y mi debut con la selección española. Además, mis padres estuvieron apoyándome desde la grada, y verlos llorar cuando me colgué el bronce es una imagen que tengo grabada en la mente».

Actualmente, María Torres se encuentra becada en la Residencia Joaquín Blume, donde también están Margarita Morata, Ángel Medina y Damián Quintero, aunque este último reside en uno de los pisos aledaños al complejo. Todos ellos se muestran muy satisfechos con la decisión que tomaron en su día, cuando dejaron de lado su vida en Málaga para trasladarse a Madrid, afirma muy segura de si misma Margarita Morata: «Esta ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Desde que estoy entrenándome con Javier Hernández mi nivel deportivo es mayor, así que no me arrepiento para nada, y si me volvieran a dar la oportunidad, la volvería a coger».

Precisamente en la modalidad de kumite (combate) también compite el torroxeño Ángel Medina, campeón de España sub-21 en menos de 60 kilos, subcampeón de Europa de la misma categoría y medalla de plata en el Campeonato del Mediterráneo. El deportista, que comenzó en el mundo del kárate con sólo 5 años representando a la Asociación de Kárate Axarquía (AKA), compagina los exigentes entrenamientos con sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. «Mi carrera requiere de una dedicación total para poder cursarla con normalidad, algo que en mi caso es muy complicado porque entreno muchas horas. Soy consciente de que llevo un ritmo más bajo que el resto de mis compañeros de clase, pero con ilusión y organización la voy sacando», comenta.

En la modalidad de kata (técnica) se puede competir tanto de forma individual como por equipos, y es precisamente en conjuntos donde más destaca Jéssica Moreno, otra de las joyas formadas en la cantera del Gimnasio Goju Ryu Torremolinos. Vencedora este verano del Campeonato del Mundo Universitario junto a Margarita Morata y Lidia Rodríguez, la deportista se siente mucho más relajada cuando sube al tatami acompañada: «Lo he hecho desde pequeña y me siento más cómoda. También hay que decir que la responsabilidad es mayor, porque si fallas perjudicas a tus compañeras». Moreno ha sido ocho veces campeona de España por conjuntos en categorías de base. Por ello, su gran sueño, apunta, es repetir estos éxitos a nivel absoluto: «Todos dicen que es más fácil ser medallista cuando estás en la etapa de formación, así que mi objetivo es volver a conseguirlas como sénior».

El futuro

La más joven de esta generación de oro es la júnior Marta Vega, tricampeona de Europa cadete-júnior por equipos y campeona del Mundo de conjuntos. La menor, que hace unas semanas subió a lo más alto del podio del Campeonato de España júnior, asegura que la clave del éxito se encuentra en el entrenamiento y la constancia. María Torres, además, añade: «Lo importante es el trabajo diario. Muchos consiguen proclamarse campeones de España con 15 años y ya no entrenan lo que deberían. Se les sube el éxito a la cabeza. Sin embargo, los que nos mantenemos arriba es porque cada día seguimos entrenando como si no hubiésemos conseguido nada».

Todos luchan por alcanzar sus sueños en una carrera repleta de obstáculos y sinsabores. Han tenido que dejar de lado a sus familias y amigos. Sin embargo, aseguran que el sacrificio les merece la pena. «Está claro que mis amigas tienen otro estilo de vida. Generalmente a los chicos de mi edad les gusta salir o ir al cine, pero yo prefiero estar en un Campeonato o en una concentración. Es algo que yo he elegido, y estoy contenta con ello», afirma tajante Marta Vega. En la mente de estas promesas se encuentran los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque algunos se lo han marcado como un objetivo más real que otros. Este es el caso de Margarita Morata o María Torres, quienes van a dar lo mejor de sí mismas para estar en la cita de Japón. Antonio García, por su parte, señala: «Lo veo muy complicado, pero creo que se puede conseguir. Damián está ahora mismo a un gran nivel, pero nadie sabe qué va a pasar dentro de tres o cuatro años. De hecho, mi objetivo, para esta temporada, es comenzar a apretarle un poquito».