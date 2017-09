El Trocadero Marbella Rugby afina su puesta a punto en un año clave para su proyecto El club de la Costa del Sol obtiene una significativa victoria en el primer amistoso contra el Ciencias de Sevilla a dos semanas del arranque liguero JULIO RODRÍGUEZ Martes, 5 septiembre 2017, 10:14

. Ilusión es la palabra más repetida por los aficionados al rugby local viendo la evolución del inconformista conjunto senior. El Trocadero Marbella Rugby Club iniciará en dos semanas su segunda temporada en División de Honor B con el claro objetivo de competir con los mejores en busca de un ‘play off’ de ascenso a la máxima categoría de la élite nacional. Mientras, afina su preparación incrementando la intensidad de sus entrenamientos y probando sus nuevas piezas como el pasado sábado en las instalaciones del Bahía’s Park.

El club marbellí ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de abonados

El primer amistoso exigente de pretemporada enfrentó a los marbellíes con un histórico como el Ciencias Fundación Cajasol. El conjunto sevillano acaba de perder su plaza en la División de Honor y jugará en la misma categoría que los costasoleños, encuadrado en el grupo C (Centro Sur). Por su condición de recién descendido con aspiraciones de regresar a la elite y por historia, el equipo sevillano es uno de los favoritos para la temporada que está a punto de comenzar. Por lo visto el sábado, el Trocadero Marbella Rugby Club está llamado a pelear también por los puestos de arriba.

Los técnicos de ambos conjuntos pactaron disputar tres tiempos de 25 minutos en vez de los dos periodos reglamentarios de 40 minutos. El objetivo no era otro que el de entrenar distintas opciones de juego alineando a todas las piezas disponibles. De este modo los nuevos fichajes de los marbellíes, incluyendo los últimos refuerzos , pudieron acostumbrarse a su equipo y a las dimensiones de su campo. Aunque lo más importante no fue el resultado, los marbellíes se impusieron por tres ensayos a dos distribuidos en los siguientes parciales (3-1, 0-0 y 0-1). El calor, la humedad y la falta de ritmo no fueron obstáculos para ver un gran espectáculo con gran respuesta de la grada. Más finos en ataque que contundentes en defensa, con rendimiento irregular en las formaciones fijas (mejor en la melé que en los lanzamientos de ‘touch’) y una ilusionante fluidez en el juego abierto, los marbellíes dieron señales de sus fortalezas y también de los puntos a mejorar en la recta final de la temporada.

En suma, optimismo en las filas del Trocadero Marbella Rugby Club tras plantar cara de tú a tú a un equipo como el Ciencias llamado a pelear de nuevo por el ascenso junto al Liceo Francés y el CRC Pozuelo.

El primer amistoso de la temporada coincidió con la puesta en marcha de la Academia base. Padres y aficionados se adhirieron al proyecto ganador de los marbellíes sacando su carné de abono por solo 30 euros. Aún se puede conseguir el carné de una temporada que se presume histórica a través de la web www.marbellarugby.com y en las oficinas del club en el Bahía’s Park frente al Hospital Costa del Sol.