Un titánico Wilfred y un tanto de Ferrón llevan al Municipal al delirio Ferrón celebra el gol en la grada con su hijo. / J. Rodríguez El Melilla demostró que es el mejor equipo que ha pasado por Marbella pero su atrevimiento no tuvo premio JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 29 abril 2018, 18:20

El Marbella venció 1-0 al mejor equipo que ha pasado este año por el Municipal, el Melilla, con un gol de Ferrón a un cuarto de hora del final que permite conservar la segunda plaza con 67 puntos y seguir el pulso por el liderato con el Cartagena a falta de dos jornadas para el final. Un extraordinario Wilfred abrió la puerta de la victoria con una actuación bajo palos soberbia que será recordada en años. Fue un ensayo general de choque de 'play off'. Desde el 25 de mayo de 2014, ascenso del Marbella a Segunda B contra el Eldense, no se recuerda un estadio rozando el lleno con 3.400 espectadores que despertó para animar como nunca en la recta final del partido. Los dos mejores equipos defensivos del campeonato dieron un festival ofensivo que pudo acabar perfectamente 3-4 o 4-3, pero los porteros juegan y lo de Wilfred hay que disfrutarlo mientras se pueda porque es de categoría superior.

El Marbella salió con el doble lateral en la banda derecha. Marcos Ruiz jugó con el '8' para ocupar el flanco derecho de la defensa, mientras que Carlos Julio adelantó su posición habitual para actuar como extremo para cubrir la baja de Corpas. El Melilla salió a por los costasoleños desde el principio sin complejo alguno, con la inercia ganadora que le dejaba las opciones intactas por meterse en la cuarta plaza, hoy mermadas. Wilfred apareció antes de lo habitual para desbaratar dos opciones muy claras de los norteafricanos. Primero Musta no pudo superar en el 'mano a mano' al guardameta cuando se hacía el silencio en el Municipal. Poco después sacó una mano trascendental para evitar el gol de Pedro Vázquez.

«Hoy los jugadores han vuelta a demostrar que son muy grandes» fernando estévez

«Espero que el club esté a la altura de lo que están estos chavales y cumpla el martes con lo que prometió para el viernes» fernando estévez

El cuarto de hora inicial fue para los visitantes, pero con calma empezó a construir el cuadro local. Las ocasiones no llegaban. Solo dos faltas de Añón y Chus Hevia alimentaron las ansias de la afición por cantar un gol. Aunque controlaron el juego a partir de los 25 minutos de juego, los blanquillos no tiraron entre los tres palos en la primera mitad. Por méritos los unionistas tuvieron oportunidades para marcharse con ventaja, sin embargo, el cancerbero hacía la portería muy pequeña

Con la misma intención de buscar el arco rival, los melillenses acumulaban remates en área que no eran gol por la intuición y anticipación de Wilfred. Boateng en dos ocasiones, Yacine y Zelu probaron en toda la segunda mitad el aguante del meta sevillano que fue ovacionado por la afición durante y después del choque porque sacó goles cantados. No fue ni mucho menos un acoso en el segundo acto. Cierto es que cada vez que llegaba el Melilla acababa las jugadas en peligro, pero los hombres de Estévez se hicieron grandes ante la adversidad.

Luis Rioja se mostró eléctrico por el flanco izquierdo asumiendo galones en ataque. Gozó de las dos oportunidades más claras del Marbella para adelantarse en el marcador. En un desmarque por el centro al contragolpe se quedó totalmente solo frente a Dani Barrio con tiempo para pensar. Finalmente el portero atajó el cuero ante la desesperación de la grada. La volvió a tener, aunque parezca mentira, más franca aún. De nuevo en un desmarque a la espalda de la defensa se quedó solo fuera del área ante la salida de Dani Barrio. Cuando parecía que había superado al meta e iba a marcar a placer apareció la bota del cancerbero para deshacer el peligro.

La clave fue Ferrón. Cuando no llevaba diez minutos en el campo aprovechó un servicio de Rioja por la izquierda para hacer el único tanto del partido en un disparo cruzado. El algecireño se puso de pie en la grada, cogió a su hija y enloqueció al público marbellí a un cuarto de hora del final. Los locales supieron aguantar a un Melilla volcado que se desesperó con la tiranía del mejor portero de esta competición, Wilfred.

1 Marbella Wilfred (3), Carlos Julio (1), Lolo Pavón (2), Catena (3), Peris (3), Javi Moreno (1), Añón (2), Rioja (3), Marcos Ruiz (2) (Otín (2) min.65), Chus Hevia (2) (Alonso (1) min. 83) y Juanfran (2) (Ferrón (3) min. 70). 0 Melilla Dani Barrio (3), Pepe (1) (Braim (1) min. 70), Álex Cruz (2), Odei (2), Mahanan (1) Garrido (2) Musta (2), Espinosa (2), Yacine (3) (Zelu (2) min. 64), Boateng (3) y Pedro Vázquez (2) (Nando (s.c.) min. 91). árbitro. González Esteban. Amonestó a Rioja, Ferrón, Otín, Álex Cruz y Mahanan gol. 1-0, minuto 77: Ferrón. campo. Municipal. Unos 3.200 espectadores.

Invasión pacífica en el campo con multitud de chavalería de la cantera. Emoción de los jugadores y un mensaje directo de Fernando Estévez al propietario. El entrenador no admitió preguntas en sala de prensa. Tras hacer un balance del partido exigió a su directiva el mismo compromiso que han demostrado los jugadores. «Espero que el club esté a la altura de lo que están estos chavales y cumpla el martes con lo que se prometió para el viernes». Aunque el técnico no aclaró a qué se refería, se trata de una prima para plantilla y cuerpo técnico firmada por prima meterse en plaza de 'play off', algo conseguido el pasado sábado matemáticamente, que aún no se ha abonado. Además hubo un compromiso para cobrar el pasado viernes la nómina de abril en compensación a los retrasos de los últimos meses.

El mejor: Wilfred

La calidad de Wilfred solo es comparable con su humildad. Intervenciones hizo más de una decena pero paró cinco goles cantados desesperando al Melilla y llevando el delirio a la grada. Encaró el vestuario con lágrimas de emoción.

El detalle

Un 10 para la afición que llenó de colorido el estadio y rugió como hacía mucho tiempo no se recordaba para felicitar el extraordinario trabajo de los jugadores. Unos 3.200 compartieron el triunfo.

El próximo partido

UCAM Murcia-Marbella.

Día: sábado 5 de mayo

Hora: 18:00 horas.

Campo: Condomina