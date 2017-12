El Marbella, a romper su maleficio en Melilla y a asaltar el liderato Alonso se perfila como medio de contención. / J. Rodríguez El cuadro malagueño no gana fuera a su rival de hoy desde 2008, pero tiene opciones de situarse primero si vence y ‘pincha’ el Cartagena JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 3 diciembre 2017, 00:19

El Marbella tiene hoy la oportunidad de asaltar la primera plaza del grupo IV de Segunda B. Igualado a 27 puntos con el líder, el Cartagena, los blanquillos visitan esta mañana el Álvarez Claro para medirse al equipo que más veces se ha encontrado –en diez ocasiones– en sus once campañas en la categoría de bronce, el Melilla. La inercia en la Liga de ambos equipos es totalmente opuesta. El cuadro malagueño empezó el campeonato en mitad de la tabla hasta que ha experimentado un merecido ascenso con cuatro victorias en los últimos cinco partidos para situarse en la segunda posición. Por su parte, los norteafricanos iniciaron el curso encaramados a la zona de privilegio hasta que han pagado su falta de gol con tres derrotas consecutivas que lo han dejado duodécimos.

Alineaciones probables: Marbella: Wilfred, Carlos Julio, Catena, Lolo Pavón, Razvan, Alonso, Indiano, Corpas, Luis Rioja, Añón y Chus Hevia. Melilla: Dani Barrio, Pepe Romero, Mahanan, Odei, Jilmar, Lolo Garrido, Juanma Espinosa, Boateng, Rubén Martínez, Zelu y Nacho Aznar. Árbitro: Del Río Lozano (del Colegio Extremeño). Estadio y hora: Álvarez Claro, a las 12.00 horas.

Solo una vez ha sacado el Marbella un triunfo a domicilio contra el cuadro azulino. Hay que remontarse a casi diez años. El gran capitán, Carlos Rivera, marcó el gol de la victoria por 0-1 el 17 de febrero de 2008. De ese partido solo tiene opciones de repetir en los dos equipos el veterano central Mahanan. El resto de emparejamientos se saldaron con dos triunfos locales y seis empates. Restan tres partidos para concluir la primera vuelta, tomar vacaciones por el parón navideño, pensar en entradas y salidas en el marcado invernal y conocer el objetivo real del Marbella esta campaña.

Los hombres de Fernando Estévez llegan a Melilla con la confianza de los buenos resultados. A última hora salió de la convocatoria el marbellí Marcos Ruiz por un esguince de tobillo en el último entrenamiento de la semana. También se quedan en la Costa del Sol Yael y Javi Moreno, lesionados. Vuelve a la lista después de tres jornadas Rafa Navarro. El central puede ser otra alternativa para jugar en el ‘pivote’ o regresar a la zaga para desplazar a Alonso a la posición de ‘6’. En la zona de ataque el entrenador granadino tiene para elegir. Añón es vital para abrir este tipo de partidos intensos y a priori con pocas ocasiones. La duda es quién será el delantero que acompañe a Chus Hevia. Juanfran marcó la pasada semana, aunque Ferrón también está a buen nivel para contar de inicio.

Bajas en el Melilla

Los visitantes tienen más problemas en piezas clave del equipo. Dos titulares habituales en defensa no están para competir hoy: Richi y Álex Cruz son fijos para Manolo Herrero. En su lugar Jilmar se perfila como titular en el lateral mientras en la zaga Nando es el que gana más opciones de retrasar su posición, sin descartar el concurso de Mahanan. El cuadro melillense es el equipo menos goleador de la competición con solo trece tantos, los mismos que los dos últimos clasificados –Lorca y Las Palmas Atlético–. A este problema se suma la baja de su ‘pichichi’, Yacine, con cuatro dianas. Sin embargo, la solidez defensiva está fuera de toda duda. Los unionistas son los mejores de la Liga guardando su portería, solo han encajado diez goles en dieciséis partidos.

Zelu y Odei, exjugadores del equipo costasoleño, serán titulares en el rival

Dos exjugadores del Marbella serán titulares en el Melilla salvo sorpresa. Zelu, también ex del Atlético Malagueño, es un habitual de Herrero. Dejó buenas sensaciones en su debut en Segunda B con los costasoleños y le valió para marcharse hace dos temporadas en el mercado de invierno al filial blanquiazul. A sus 21 años tiene margen para formar los destellos innegables de calidad que muestra. El otro futbolista con pasado en Marbella es Odei. El vasco fue uno de los fichajes llamados a ser baluartes la pasada campaña y acabó despedido en pretemporada tras no convencer a Nafti. Tampoco hay que olvidar a Bilal. El delantero hizo la pretemporada el año pasado con los blanquillos, pero no llegó a firmar contrato.