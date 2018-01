El Marbella visita al San Fernando en pleno pulso por la segunda plaza Indiano controla el balón en el partido de la primera vuelta. / Julio Rodríguez Busca su primera victoria en ‘la isla’ con la novedad en la convocatoria de su único fichaje en el mercado invernal, el lateral izquierdo Peris JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 28 enero 2018, 00:35

Misma dinámica. El Marbella quiere hacer valer esta tarde en San Fernando la constancia que lo mantiene en la tercera plaza del grupo IV de Segunda B, a un punto del Extremadura en el siguiente escalón y a cuatro del líder Cartagena. Para refrendar su buen momento tendrá que romper con las estadística negativa en su desplazamiento a ‘la isla’. En dos partidos, una derrota y un empate. La igualada del curso pasado escoció porque los blanquillos ganaban 0-1 hasta el minuto 94, cuando encajaron el definitivo 1-1. Diez meses después, sólo Añón y Marcos Ruiz quedan de ese equipo, pero la afición no olvida y el club tampoco. De hecho, la entidad ha regalado medio centenar de entradas para el partido a sus abonados para apoyar a los costasoleños en este derbi regional televisado por el ente andaluz.

El ambiente de tranquilidad y calma es el que distingue al Marbella en este arranque de 2018. Lejos de revoluciones como la campaña anterior, con ocho fichajes, el bloque se mantiene intacto salvo la salida por problemas personales de Razvan. El director deportivo, Jorge Rodríguez de Cózar, ha reaccionado rápido para cubrir la ausencia del lateral izquierdo rumano. En calidad de cedido llega desde Elche Peris, un ‘carrilero’, seguro atrás y con profundidad por la banda. A sus 28 años ha desarrollado su carrera durante siete temporadas en el grupo III de Segunda B entre el Olimpic de Xátiva, Villarreal B y Huracán de Valencia. En la presente campaña sólo ha disputado cinco encuentros y a finales de diciembre le dieron la baja para firmar al hermano mayor del atlético Saúl, Jony.

Yael y Miguelito

El Marbella no espera más incorporaciones, salvo que se concrete la baja de Yael. El club le ha comunicado oficialmente que no cuenta con él. Si desde hoy hasta el próximo miércoles encuentra equipo, el cuerpo técnico podrá reforzar el centro del campo con su vacante. Caso parecido es el de Miguelito. El onubense ha desaparecido de los planes del técnico, Fernando Estévez. Esta semana entra en la convocatoria porque el entrenador cuenta con los justos. No se descarta que atienda alguna oferta antes del 31 enero.

Para esta tarde Estévez ha incluido en la lista de 18 futbolistas al recién llegado Peris. Se quedan fuera Yael y el juvenil Ángel. Catena entra pese a sufrir una inflamación en las glándulas salivales. El central mantiene el rostro hinchado, aunque Estévez, médico de emergencias de profesión, lo ve en condiciones de jugar de salida. El otro tocado es Chus Hevia, con molestias en la rodilla izquierda, pero su concurso no peligra aunque no salga desde el comienzo. Precisamente él fue el autor del único tanto en la primera vuelta.

Los isleños han empezado lanzados este 2018. Están invictos en los tres partidos de enero con dos victorias consecutivas. Choque especial para el jugador local con más minutos, Gabi Ramos, que fue capitán del Marbella y parte fundamental en el ascenso a Segunda B.

Marbella: Wilfred, Carlos Julio, Catena, Lolo Pavón, Alonso, Javi Moreno, Indiano, Añón, Luis Rioja, Corpas y Ferrón.

San Fernando: David Ramírez, Gabi Ramos, Nano Cavilla, Zamora, Lolo Guerrero, Pedro Ríos, Galindo, Theo, Carri, Pau Franch y Óscar Martín.

Árbitro: Amar Ahmed (colegio melillense).

Campo y hora: Iberoamericano 2010 (hoy, 17.00 horas, por Andalucía Televisión.