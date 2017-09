El Marbella visita al Extremadura de Kike Márquez El extremo del Marbella Corpas se marcha de su rival. / JR El cuadro costasoleño pretende seguir invicto frente a uno de los equipos mas reforzados cara al reto de jugar los ‘play-off’ de ascenso JULIO RODRÍGUEZ Marbella Domingo, 3 septiembre 2017, 01:16

El Marbella del presente contra el del pasado. El equipo de hoy humilde, austero, sin grandes nombres ni presupuestos mareantes para Segunda B, se enfrenta a la versión más parecida del cuadro blanquillo la pasada temporada. El Extremadura se asemeja a ese Marbella de más de un millón de euros para fichar, con extranjeros en la plantilla, respeto de todos los clubes y claro favorito a disputar el ‘play -off’ de ascenso. Tanto se parece que el mejor jugador de aquel Marbella y de este Extremadura es el mismo: Kike Márquez. Aquel capaz de levantar al aficionados del asiento con diagonales imposibles, marcar goles de extrema calidad, pero también díscolo en ocasiones enfrentándose a la directiva y bajando los brazos en el tramo final de Liga.

La clasificación dice que no hay diferencia entre ambos; de hecho, el Marbella está por delante en la cuarta plaza aunque igualado a cuatro puntos con el cuadro de Agustín Izquierdo. Los blanquillos afrontan su tercer partido en una semana. La pasada jornada sacaron un empate sin goles en su primer desplazamiento a Córdoba, y el miércoles debutaron en Copa con una victoria agónica en Maspalomas. El conjunto costasoleño necesito 120 minutos para superar (1-2) al San Fernando y pasar a la segunda ronda del torneo, el miércoles en el Municipal contra la Gimnástica Segoviana.

Cansancio acumulado

El cansancio del encuentro, el viaje a Canarias y el poco tiempo para acoplar las últimas incorporaciones juega en contra. Sin embargo, los óptimos resultados y la buena conexión de un grupo nuevo levantan el optimismo en aficionados y club.

El entrenador del Marbella, Fernando Estévez, no variará muchas piezas de su once tipo pese al desgaste. El vigésimo fichaje, Juanfran Guarnido –ex del Logroñés y el Villanovense–, debutó en la Copa del Rey con dos entrenamientos, pero ha quedado fuera de la convocatoria. La única baja es sensible. Añón se encuentra en la parte final de su recuperación, y quien tiene más números para volver a jugar de inicio es Chus Hevia, tras reservarse esta semana. El técnico de Capileira ha dirigido esta mañana su último entrenamiento en Zafra y sigue sin mostrar sus piezas.

El Extremadura cuenta con dos ex del Marbella: Kike Márquez y Airam Benito. El primero es uno de los cinco mejores jugadores de la categoría, y el canario no está gozando de la continuidad deseada pese a firmar un muy buen año en el Mancha Real y un gran contrato con su nuevo equipo. El duelo promete un ambiente de excepción. Los locales han alcanzado los 5.000 abonados, 3.809 de ellos residentes en Almendralejo, con una población de apenas 35.000 habitantes. Marbella, con más de 140.000 censados suma 400 abonos. David contra Goliat.

Alineaciones probables:

Extremadura: Manu, Aitor, Pardo, Borja, Candelas, Zarfino, Airam Benito, Javi Pérez, Kike Márquez, Jairo y Airam Cabrera.

Marbella: Wilfred; Marcos, Lolo Pavón, Alonso, Razvan; Javi Moreno, Indiano; Corpas, Miguelito, Chus Hevia, y Ferrón.

Árbitro: Montes García-Navas (madrileño).

Campo: Francisco de la Hera (20.00 horas).