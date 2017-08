El Marbella tumba en casa al Mérida (2-0) Chus Hevia manda un beso a la grada para festejar el primer gol / J. Rodríguez Chus Hevia y Corpas dan la victoria a los locales JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 20 agosto 2017, 01:06

‘A la chita callando’. El Marbella venció y convenció en su debut liguero superando 2-0 al Mérida del extécnico blanquillo Mehdi Nafti. Dos jugadores que venían de descender con el Linares a Tercera división, Chus Hevia y Corpas lograron los tantos locales para reivindicar el triunfo de la humildad. Hasta nueve futbolistas del Marbella debutaron en el once de un Fernando Estévez que supo leer el partido. Práctico al principio y desmelenado cuando el choque lo pidió.

El sello de Nafti se reconoció en el Mérida desde el inicio. Salieron mejor los extremeños ganando el centro del campo. Parecía que los visitantes jugaban en casa por el desparpajo en el juego. Fue el partido de los ‘7’. Kiu era un incordio constante. El coreano aparecía pegado a la banda o rompiendo por el centro dando alternativas peligrosas a su equipo. Santi Villa tuvo el gol a la salida de un córner con un remate que se estorbó con su compañero Aguza. El Marbella tenía poco espacio para maniobrar por la defensa adelantada de los emeritenses. Sin embargo, Rioja y Añón ganaban metros por calidad.

Con el paso de los minutos bajó el nivel el Mérida y los chispazos del Marbella eran más continuos. No pudo ser más práctico el conjunto costasoleño. Indiano cambió el juego de izquierda a derecha para que controlara en el extremo Corpas. El jiennense rompió a su par y puso un centro suave que cabeceó a gol en el primer palo Chus Hevia. Perfecta conexión de los dos ex del Linares para inaugurar el marcador. Lo más justo sería el empate, pero la primera mitad acabó con ventaja local.

2 Marbella Wilfred (2), Marcos Ruiz (3), Lolo Pavón (2), Alonso (2), Razvan (2) (Carlos Julio (2) min. 67), Javi Moreno (2), Corpas (3), Indiano (2), Luis Rioja (2) Chus Hevia (3) (Ferrón (1) min. 82) y Añón (3) (Sergio Narváez (1) min. 73). 0 Mérida Felipe Ramos (1), Iván Pérez (1), Kike Pina (2), Aguza (1), Josema (1) (Esparza (1) min 75), Chema Mato (2) Kiu, (4) Julio de Dios, (2), Enáider (2) (Javi Gómez (1) min 53), Juanlu Hens (1) (Hugo Díaz (2) min 53) y Santi Villa (1) goles 1-0, min. 41: Chus Hevia. 2-0, min. 85: Corpas árbitro Samir Amar. Amonestó a Esnáider, Julio de Dios, Chema Mato, Lolo Pavón, y Añón. campo. Municipal. Unos 800 espectadores acudieron al partido.

El panorama cambió en la segunda mitad. El Mérida tuvo dos ocasiones claras del ex del Marbella Aguza, pero luego se diluyeron. Los blanquillos se adueñaron el partido que ya estaba roto desde el minuto 60. El espacio entre líneas crecía, el campo cada vez era más grande y ahí se sintió más cómodo el conjunto marbellí. El Mérida quiso reaccionar con un doble cambio, aunque no encontró el efecto deseado. Mientras, un jugador destacaba por encima de todos, el otro ‘7’. Corpas parecía Joaquín en su buena época. Buscaba el uno para uno y ganaba la mayoría de los duelos. Dio un pase de la muerte que Rioja no remachó. Habilitó a Añón con otro disparo durísimo que no se coló por poco.

Corpas logró el segundo

Fueron dos partidos totalmente distintos en cada tiempo. A cinco minutos del final el fútbol fue justo con el mejor del partido. Rioja encontró espacio por la izquierda, llegó hasta línea de fondo y su pase en línea de gol lo remató Corpas para subir el 2-0. Alegría, ilusión y gran debut del Marbella ante su afición en el proyecto más humilde de los últimos cuatro años que ha podido con un aspirante al ascenso.

«Si el partido acaba tres o cuatro a cero no pasa nada», aseguró el técnico del Marbella

El entrenador del conjunto marbellí, Fernando Estévez, se mostró satisfecho con sus jugadores: «Si el partido acaba tres o cuatro a cero no pasa nada. Hemos tenido ocho ocasiones claras. Merecíamos la victoria». El entrenador local destacó el buen partido de Corpas: «Ha sido un cuchillo todo el partido».