El Marbella acaricia el liderato Logra ante El Ejido su séptimo triunfo local de la campaña con goles de Añón y Juanfran JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 26 noviembre 2017, 19:27

El Marbella demostró que es el mejor equipo del grupo IV de Segunda B en casa tras derrotar con solvencia (2-0) a El Ejido 2012. Siete victorias en ocho partidos en el Municipal dejan a los blanquillos en puestos de jugar la fase de ascenso, con la sensación de ir en línea ascendente y acariciando el liderato, ya que igualan a 27 puntos al primero, el Cartagena, del que le separan sólo dos goles en la diferencia global. En dos acciones al comienzo de la segunda mitad los costasoleños cerraron un triunfo justo.

En los primeros compases hubo dominio alterno e intensidad en los dos lados del campo. Demasiada igualdad en la primera mitad, con El Ejido muy atrevido y profundo. La ocasión inicial fue para los locales con un disparo duro de Añón que detuvo con dificultades Gianfranco. La respuesta fue inmediata. Fernando Velasco no tardó más de cinco minutos en plantarse delante de Wilfred. El ex del Marbella, solo en el punto de penalti, envió su tiro ‘al muñeco’.

Añón tomó el mando en el centro del campo. Ante la ausencia de Javi Moreno, Indiano se sacrificó en el trabajo de recuperación y orden defensivo para dejar al capitán en labores de creación. Sin embargo, le costó hilvanar juego por la presión en el centro de los visitantes que le hizo perder balones. El pegamento entre el centro del campo y la punta de ataque era Chus Hevia.

Ambos equipos mandaban por fases, con Corpas en el Marbella y Emilio Cubo en los almerienses filtrando pases a su delantera. De hecho probaron en un par de ocasiones al meta local, que mostró sobriedad en todo momento. La sensación en el campo era de que el gol cotizaba caro y que el primero en marcar tendría un alto porcentaje de ganar el derbi regional.

Ocasión de Razvan

Antes del descanso Razvan estuvo cerca de lograr el gol de la jornada con un zurdazo desde 25 metros que salió cerquita del larguero. Nada más que destacar en el primer acto salvo la animosa afición de El Ejido que se hizo notar en todo momento. También le recordó la parroquia local a Lolo que no le guarda mucho cariño de su paso por el club tras una segunda parte del campeonato casi inédita para el gaditano.

Del vestuario salió el Marbella con ganas de mostrar su mejor versión y lo consiguió con creces. Ni un minuto había pasado cuando Corpas se plantó en el área y metió un pase que no logró conectar nadie para empujar la pelota a gol. Fue el preludio de la maravilla de la mañana. El Ejido dejó tres metros a Añón en las inmediaciones de la frontal del área, y el marbellero no perdonó. Levantó la cabeza y envió un misil a la escuadra izquierda de Gianfranco que poco pudo hacer pese a su estirada. Éxtasis en el Municipal no sólo por el golazo, sino por ver sonreír a su capitán que arrastraba jornadas sin encontrar su mejor momento tras superar varias lesiones.

Los pupilos del malagueño Alberto González se diluyeron con el tanto y recibieron otro golpe doloroso siete minutos después de la obra de arte de Añón. Corría la hora de partido cuando llegó el tanto de la fe. Juanfran se estrenó ante su afición ganando un balón sin dueño en el área. Robó la pelota al central se deshizo del portero y sobre la línea del gol hizo el 2-0. Pudo reducir distancias Velasco con dos ocasiones consecutivas clarísimas, la segunda con un disparo al travesaño, pero el resultado no se alteró.