El Marbella sufre la maldición de La Condomina Bernal filtra un balón al área. / Julio Rodríguez El cuadro malagueño se ve superado con justicia por el UCAM Murcia y se aleja de la primera plaza final JULIO RODRÍGUEZ Sábado, 5 mayo 2018, 21:47

Pesa la maldición de La Condomina. El UCAM contará con la honrilla de ser el único equipo que esta temporada ha vencido al Marbella por idéntico resultado en ambos choques, sendos 2-1. Nunca había ganado el cuadro costasoleño en el estadio murciano y tampoco pudo hacerlo ante el conjunto universitario que cuajó su mejor partido desde la llegada de Munitis al banquillo. Atenazado, con errores defensivos, fallos en los ajustes y con falta de fluidez en ataque, el equipo de Fernando Estévez no se pareció al bloque inquebrantable que ha demostrado ser durante 36 jornadas. Con la derrota, el Cartagena puede proclamarse campeón matemáticamente si vence mañana al Linense. Un tropiezo dejaría la esperanza abierta de pelear el liderato en la última jornada de Liga.

2 UCAM Murcia Esteve (2), Fran Grima (2), Góngora (2), Kitoko (1), Dani Pérez (2), Vivi (3), Isi Rios (2), Cristian Bustos (3), Julen Colinas (2) (Marc Fernández (1), min.66) Víctor García (3) (Abel Gómez (1), min. 71) y Onwu (3) (Ismael (1), min. 80). 1 Marbella Wilfred (1), Carlos Julio (1), Lolo Pavón (1), Catena (1), Peris (1), Javi Moreno (1) (Juanfran (1), min. 56), Bernal (1), Rioja (2), Añón (2), Corpas (1) (Otín (1), min.75) y Ferrón (1) (Chus Hevia (2), min. 68). Goles 1-0, min. 15: Onwu. 2-0, min. 15: Vivi. 2-1, min. 85: Chus Hevia. Árbitro Busquets Ferrer. Amonestó a Carlos Julio, Corpas, Javi Moreno, Lolo Pavón, Chus Hevia, Julen Colina, Esteve Onwu y Góngora. Expulsó en el minuto 82 a Lolo Pavón por doble amarilla. Campo La Condomina. Unos 1.200 espectadores.

La paciencia en la construcción de juego del UCAM le dio buen resultado. Los blanquillos esperaban juntando líneas detrás del centro del campo. Cristian Bustos e Isi aparecían para elaborar y lo conseguían. Precisamente en una jugada a dos toques desde la izquierda al centro acabó con un servicio raso al área que Onwu con el interior mandó al fondo de la portería para poner en ventaja a los locales. Le costaba mucho generar al Marbella que se mostró espeso. Corpas y Rioja apenas tenían protagonismo por los costados. En la medular Álex Bernal y Añón no encontraban los espacios para filtrar balones a Ferrón.

El UCAM, sin presión alguna jugaba al ralentí, sin precipitarse hasta encontrar huecos. Entre líneas Víctor García hizo daño. Un zapatazo desde la frontal cerca estuvo de sorprender a Wilfred. Fue un aviso porque a tres minutos del descanso el propio Víctor García mandó un balón con violencia al palo. El Marbella seguía sin fluidez en ataque. Solo una falta sin consecuencias de Añón y un gol en fuera de juego de Ferrón inquietaban. Pese a la poca producción ofensiva, en la última jugada del primer acto Catena con un remate de cabeza que salió pegado al palo izquierdo del cancerbero pudo conseguir un empate que no llegó.

En la reanudación no hubo salida en tromba. El UCAM seguía dominando el balón y sumando ocasiones con un disparo de falta que sacó Wilfred. Estévez reaccionó dando entrada a Juanfran por Javi Moreno. Parecía que el Marbella se metía en la pelea con un córner cerrado que Carlos Julio no envió a gol por centímetros. Pero fue un espejismo porque Colinas no marcó en un 'mano a mano' por muy poco. No tardó en cerrar el choque el conjunto de Munitis. Córner e irrupción de Vivi para cabecear a bocajarro ante Wilfred. Con Lolo Pavón expulsado a ocho minutos del final el Marbella tiró de casta. Una jugada que inició Chus Hevia con un balón en profundidad a Rioja la culminó el propio asturiano con un disparo a media altura para el 2-1. No hubo tiempo nada más que para un par de intentonas locales con mucho espacio. Una vez más La Condomina estuvo maldita.