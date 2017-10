El Marbella quiere hurgar en la herida del Murcia Chus Hevia recibe en el centro del campo. / Julio Rodríguez El equipo costasoleño, a dos puntos del líder, visita a un rival muy tocado y en promoción de descenso JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 15 octubre 2017, 00:26

El Marbella sigue a lo suyo. No puede evitar los comentarios extradeportivos por su delicada situación institucional, pero se ha ganado el respeto de la Liga con sus buenas prestaciones. Tras ocho partidos, inicia la novena jornada en la octava plaza a sólo dos puntos del líder, el Granada B, y a uno de la tercera y cuarta plazas. Los costasoleños llegan en su mejor momento contra un tradicional aspirante al ascenso, el Murcia, que está completando un pésimo arranque. Una victoria en ocho partidos deja al conjunto grana en puesto de promoción de descenso merced a la fragilidad defensiva que le ha costado encajar once goles.

La Nueva Condomina recibirá a su nuevo técnico, Víctor Brasade, que se estrenó el lunes con derrota por 4-3 contra el Córdoba B. El preparador del filial hasta la semana pasada no tiene visos de seguir al no mejorar la situación del destituido Manolo Sanlúcar, entrenador muy contrastado. Con el agobio clasificatorio y con la mirada puesta de reojo en el emparejamiento de Copa contra el Barcelona, los locales no las tienen todas consigo. Tampoco el recinto se le da especialmente bien al Marbella. De hecho, no es que no haya ganado allí. Ni siquiera ha marcado en las oportunidades que ha tenido. El rendimiento a domicilio de los blanquillos mejora, pero sigue siendo insuficiente para su propuesta de fútbol alegre. En cuatro desplazamientos sólo ha marcado un gol, precisamente en tierras murcianas (contra el Jumilla).

Sin presión, con Corpas y Chus Hevia asumiendo protagonismo con tres goles por cabeza, el Marbella espera jugar con la incertidumbre de los pimentoneros que tendrán un exigente examen ante su afición. El equipo recupera a Javi Moreno tras sanción para rearmar el centro del campo. Quien ocupó su lugar la pasada jornada, Alonso, podría repetir en el once en su posición de central en detrimento de Catena. Otro que ya ha vuelta para quedarse es el capitán, Añón, vital en el triunfo la semana anterior contra el Cartagena en el Municipal. Esta semana salen de la lista de 18 convocados Miguelito, Rafa Navarro y Ferrón.

Fernando Estévez es consciente de que el partido llega en un buen momento para pescar en río revuelto. «Tenemos una oportunidad de oro para tratar de tú a tú a un equipo importante de la categoría. Estamos poniendo argumentos para poder ganar a cualquiera, tanto en casa como fuera», sentenció.

Marbella: Wilfred, Carlos Julio, Alonso, Lolo Pavón, Razvan, Javi Moreno, Indiano, Corpas, Añón, Luis Rioja y Chus Hevia.

Murcia: Biel Ribas, Fede Vega, David Forniés, Orfila, Mateos, Juanra, Santi Jara, Armando, Elady, Pedro Martín y Víctor Curto.

Árbitro: Subirats Matamoros (catalán).

Campo y hora: Nueva Condomina, 17.00 horas.