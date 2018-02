El Marbella pone la directa Ferrón trata de ganar un balón / J. Rodríguez Añón, Ferrón y Juanfran marcaron contra el Granada B en un choque marcado por las lesiones fortuitas JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 4 febrero 2018, 19:36

El Marbella intimida. Consolida la segunda plaza del grupo IV de Segunda B con 44 puntos, se pone a uno del líder, el Cartagena (que perdió ayer en su visita al Villanovense) y abre brecha con el quinto puesto, ahora a seis puntos. Con la solvencia que distingue a los bloques consolidados, ganó sin apuros al Granada B (3-0), aspirante a los puestos de promoción. Añón inauguró el marcador al cuarto de hora de juego al aprovechar un rechace en el área de meta tras una falta frontal. En la última acción de la primera parte Ferrón, a puerta vacía, estableció el 2-0. El delantero Juanfran se reconcilió con el gol ante su afición para cerrar el partido a un cuarto de hora del final. Los blanquillos gozaron de oportunidades para ampliar el marcador, se lucieron con acciones de calidad en ataque y acabaron con la sonrisa del equipo ganador que quiere siempre más.

3 Marbella Wilfred (2); Carlos Julio (2), Alonso (2), Lolo Pavón (2), Peris (2); Javi Moreno (2), Indiano (3); Corpas (2), Añón (3), (Álex Bernal (1) min.80), Luis Rioja (2) (Sergio Narváez (2) min. 65), y Francis Ferrón (3) (Juanfran (3) min. 56). 0 Granada B Lejarraga (1); Antonio Marín (2), Adri Castellano (2), Eliseo (2), Héctor (1) (Caio (1) min. 65), Andrés García (1), Pablo González (2), José González (1), (Casi (1) min. 45), Grande (2), Isi (3) y Víctor (1) (Juancho (1) min. 45). Goles: 1-0, min. 14: Añón. 2-0, min. 45: Ferrón. 3-0, min. 75: Juanfran. Árbitro: Orellana Cid. Amonestó a José González. Campo: Municipal. Unos 1.700 espectadores

La peor noticia fueron las lesiones de dos de sus jugadores más en forma. Francis Ferrón y Luis Rioja abandonaron el choque en el segundo tiempo con molestias musculares. Debutaron en el Municipal los dos fichajes invernales: Peris salió de inicio y Álex Bernal entró para los diez últimos minutos sustituyendo a un ovacionado Añón.

El filial del Granada salió queriendo la pelota. Asumió la posesión sin que el Marbella le permitiera merodear los dominios del mejor portero de la categoría sin discusión, Wilfred. Fiel a su secuencia de juego, los costasoleños sacaban el balón desde atrás apoyándose en Indiano y en Añón que aparecían por toda la parcela ancha. Rioja y Corpas no pudieron prodigarse en exceso por las bandas, pero tampoco fue necesario. Un disparo duro de falta desde la frontal de Indiano castigó a Lejarraga. El portero despejó como pudo tras botarle el esférico antes de blocar, y Carlos Julio –primero– y Añón –después– remataron hasta encontrar el premio del gol. El estandarte del Marbella celebró el tanto con una leyenda en la delantera, Santi Moreno con el que se estrechó en un abrazo.

No hubo aluvión de ocasiones. Los hombres de Fernando Estévez ejercían de boxeador experimentado. Dejaban al rival moverse para asestarle golpes definitivos. Así llegó el segundo gol. Corpas se despegó de su par en un contragolpe arrastrando a la defensa y al portero hacia el flanco izquierdo. El jiennense sirvió un balón a Ferrón, libre de marca, que empujó el cuero en el área pequeña. Al descanso el partido estaba finiquitado.

Gol de Juanfran

El rival estaba presente, le ponía intención, velocidad pero no sabía por dónde hacer daño al mejor equipo de la Liga como local. El conjunto nazarí hizo un doble cambio y metió poco después al ex del Marbella Casi, pero no inquietaron a Wilfred. El partido se detuvo cinco minutos por una lesión del árbitro. En una de sus carreras Orellana Cid pisó mal y su tobillo izquierdo quedó maltrecho. En Segunda B no hay cuarto árbitro y para no hacer una faena a sus asistentes el colegiado tragó saliva, se levantó y terminó el partido corriendo. No pudieron decir los mismo Rioja y Ferrón que fueron sustituidos por un participativo Sergio Narváez y Otín. La segunda parte vino de perlas para que jugadores como Juanfran aprovechara su oportunidad para darse una alegría. Marcó su segundo gol, ambos en el Municipal que respondió con aplausos al ariete que decidió no salir en el mercado de invierno. Al final, victoria práctica de un Marbella que sabe lo que hace y le sale muy bien.