El Marbella, con la media inglesa OPTA Empata sin goles en Lorca, pero conserva el liderato pese al triunfo del Cartagena LORCA Sábado, 24 marzo 2018, 21:01

0 Lorca Deportiva Simón (2), Luismi (2), Argachá (2), Bonaque (2), Lulu (2), David Álvarez (2) (Miguelito, m.75 -1-), Chirri (3), Britos (2), Juan Arcas (1) (Pedro, m.77 -1-), Javi Saura (1) (Cristeto, m.85 -1-) y Sergio Rodríguez (1) 0 Marbella Wilfred (3), Marcos Ruiz (0) (Ferrón m.69 -1-), Catena (1), Alonso (1), Peris (0); Javi Moreno (1), Álex Bernal (1); Corpas (1), Sergio Narváez (1) (Héctor m.85 -sc-), Añón (1), y Juanfran (1) (Chus Hevia m.83 -1-) Árbitro Caparrós Hernández (colegio valenciano). Sin amonestados Campo Estadio Artés Carrasco. Unas 400 personas. El Lorca Deportiva quiso hacer un pequeño homenaje al pequeño Gabriel Cruz, al que se sumó el Marbella. Jugadores de ambos equipos portaron pequeñas pancartas donde se pudo leer ‘Todos somos Gabriel’

Lorca Deportiva y Marbella empataron sin goles en un partido con dos partes bien distintas. En la primera el equipo local dispuso de las mejores ocasiones y en la segunda fue el Marbella quien las tuvo, pero ninguno de los dos consiguió desequilibrar el marcador. El Lorca ganó la partida táctica a un Marbella un tanto decepcionante.

La salida fulgurante del equipo lorquino sorprendió al Marbella. En apenas diez minutos los locales dispusieron de dos claras ocasiones para marcar. Las acciones por la banda derecha de Chirri pusieron en varias ocasiones en serios apuros a la dubitativa zaga visitante. El fuerte viento también tuvo su influencia. En el minuto 5 Catena se confió en exceso, Juan Arcas creyó en una acción en la que parecía que el balón se perdería por línea de fondo, y puso el balón al área pequeña, donde remató Chirri, pero Wilfred hizo un paradón por bajo. Tres minutos después, Chirri completó una gran acción individual y el despeje de Alonso le cayó a Javi Saura, que solo ante Wilfred le picó el balón, pero el cancerbero marbellí adivinó la intención. Eran los mejores minutos del conjunto local que no fue capaz de plasmar su superioridad en el marcador.

Con el paso de los minutos el Lorca dio el balón al Marbella, esperó con todos los efectivos en su campo, pero el cuadro visitante no sabía qué hacer con el cuero y se mostraba sin ideas. Las líneas no conectaban y de medio campo hacia adelante eran superados por los lorquinos. Marcos Ruiz no podía con Sergio Rodríguez, y Peris mucho menos con Chirri en los costados. En la parcela ancha, Javi Moreno y Álex Bernal no construían, ya que Britos y David Alvarez no les dejaban. Sólo Añón en acciones individuales intentaba poner cordura futbolística en su equipo. El Marbella llegó, aunque es un decir, la primera vez a la meta de Simón cerca de la media hora. Lo hizo con un disparo lejano de Añón y el meta local, con apuros, repelió el cuero.

Wilfred salvó a su equipo en dos ocasiones casi seguidas en los minutos 31 y 32. En el primero, a remate de Juan Arcas, tras una acción de David Alvarez y, después, a disparo desde fuera del área de Chirri.

El Marbella tiró a puerta la segunda vez cuando restaban cinco minutos para el descanso. Esta vez disparó Sergio Narváez y volvió a repeler Simón. La mejor ocasión del cuadro visitante llegó al filo del final de la primera parte. Centro desde la izquierda de Sergio Narváez, remate en el primer palo de Juanfran, y Simón evitando el gol.

El ritmo del juego en el segundo acto no tuvo nada que ver con el primero. El conjunto marbellí cambió el guión del choque y tuvo el balón, controló el partido, pero no encontraba el camino para llegar a la meta de Simón. Lo más destacado de los primeros veinticinco minutos fue un disparo de Añón dentro del área que repelió el meta local. Un cabezazo de Juanfran, cuyo balón se paseó por el área pequeña, y un disparo de Álex Bernal que sacó Simón, fueron el bagaje ofensivo del choque en esta fase. El Lorca ya no tenía el mismo fuelle aunque se defendió con orden hasta el final.

El Marbella seguirá como líder a pesar del resultado y de que el Cartagena ganara por 3-0 al Jumilla. Ambos equipos empatan a puntos y el cuadro malagueño sigue delante.