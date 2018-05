El Marbella logra el subcampeonato de Liga en la mejor temporada de su historia Estallido de alegría en el municipal / JR Un gol de Ferrón dio la victoria a los costasoleños que se quedaron a solo un punto de lograr el título y la eliminatoria directa por el ascenso JULIO RODRÍGUEZ Marbella Domingo, 13 mayo 2018, 22:47

1 Marbella Wilfred (2), Carlos Julio (3) (Otín (2) min. 75), Alonso (2), Catena (2), Peris (2), Álex Bernal (2), Añón (3), Rioja (3), Sergio Narváez (2) (Indiano (2) min.65), Rioja (3) y Juanfran (2) (Ferrón (3) min. 50) 0 Villanovense Leandro (3), Barrio (1), Juanmi (2), Javi Sánchez (2), Espín (1) Pajuelo (2), Jacobo (2), Kamal (1), Diego Sánchez (1) (Dani Muñoz (1) min. 63), Allyson (1) y Tapia (1) (Andújar (1) min. 55) Gol 1-0, min. 84: Ferrón Árbitro Mohamed Massat. Amonestó a Jacob, Javi Barrio, Allyson, Juami y Álex Bernal. Expulsó en el 58 a Barrio por doble amarilla Incidencias Municipal. Unos 4.000 espectadores. El segundo entrenador del Marbella José Mari fue padre a las 12.00 horas de su segundo hijo Hugo y no faltó en el banquillo

El Marbella cerró el telón de la mejor temporada de su historia con una victoria 1-0 contra el Villanovense que le otorga el subcampeonato de Liga y la posibilidad de luchar por el ascenso como el segundo clasificado del grupo IV de Segunda B con 70 puntos, a uno solo del líder Cartagena que sufrió para alzarse con el campeonato tras empatar en casa con el Écija.

Ahora se abre un nuevo escenario, el de la lucha por el ascenso a Segunda división con un equipo brillante, que juega bien al fútbol, trabaja y no entiende esta clasificación como un regalo, sino como un paso más para hacer grande al club y poner a Marbella en el mapa de la categoría de plata del fútbol español. Tal ha sido la espectacular temporada del cuadro malagueño que ha conseguido el más difícil todavía: despertar a la afición que demostró un apoyo extraordinario desde la recepción del autobús del equipo al estadio hasta el final del encuentro.

Historia sencilla en la primera parte. El Marbella seleccionando la fruta madura del árbol con paciencia mientras los extremeños se dedicaban a hacer faltas una y otra vez hasta sumar diecisiete, no es un número al azar, son las que le pitaron porque hubo bastantes más que no se señalaron. Añón brilló en la zona de creación dando sentido al juego académico de los blanquillos que sometía al Villanovense. El mejor de los serones fue Leandro con cinco paradas en las sietes oportunidades claras de los costasoleños. La pelota no quiso entrar en ninguna de las tentativas y eso que el acoso fue notable sobre todo en los últimos cinco minutos. Rioja en el área pequeña con todo a favor preparó un zurdazo que se encontró con el meta extremeño en su segundo esfuerzo tras parar otra ocasión segundos antes. Los parones eran continuos desesperando a la hinchada local. Con la sensación de que el Marbella lo hizo todo bien para adelantarse acabó el primer acto.

En la reanudación los locales sabían que el Cartagena seguía empatando con el Écija, pero los astigitanos habían mandado un balón al palo porque estaban contra las cuerdas en el descenso. Ni cinco minutos tardó Estévez en meter a Ferrón en punta por un Juanfran tocado. El Marbella siguió en modo rodillo con una ambición, desgaste físico y velocidad como si no hubiera un mañana. Una de las múltiples internadas de un excelso Rioja acabó con la segunda amarilla de Barrio que no podía perseguir más al sevillano. Por delante más de media hora de partido y los locales permanecían volcados contra un Villanovense desbordado que no sabía cómo frenar a los blanquillos. Mejoró todavía más el equipo con la entrada de Indiano. Dos meses después de su lesión regresó a gran nivel con sus precisos desplazamientos al pie a los extremos y su creatividad en la parcela ancha. El dominio era total y solo era cuestión de tiempo.

Los cambios de Fernando Estévez tuvieron un papel destacado. Otín dio chispa al equipo apareciendo por todo el frente de ataque. Una internada del delantero por la izquierda supuso el último tanto del partido. Con la zurda metió un balón al área pequeña que Ferrón remató de tacón al palo largo del portero. Los más de 4.000 que animaron sin parar al Marbella festejaron como nunca el tanto. Los nervios en la grada eran patentes porque un gol del Écija colocaba a los blanquillos primero. De hecho cantaron un tanto de los astigitanos que resultó ser un balón al palo cuando quedaban tres minutos de choque, fútbol en estado puro.

Ahora queda rematar una gran temporada con el ansiado ascenso. No será fácil, pero el equipo costasoleño se ha mostrado siempre competitivo.