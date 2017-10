El Marbella se hace fuerte en el Municipal (1-0) Añón levanta la cabeza buscando a un compañero. Un solitario tanto de Chus Hevia contra el Cartagena coloca al cuadro malagueño en el grupo de cabeza JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 8 octubre 2017, 16:56

El Marbella se reafirmó como el mejor equipo del grupo IV de Segunda B en casa, junto al Extremadura, con su cuarta victoria en otros tantos partidos que le meten de lleno, sin buscarlo, en la pelea por los puestos de ascenso. Fue un triunfo trabajado contra un Cartagena que fue de más a menos. Demasiado control, vigilancias continuas, pocas ocasiones y escaso fútbol en un duelo entre históricos que dejó lo más importante en el Municipal, la victoria.

Los costasoleños jugaron sin delantero centro de inicio. En el banquillo los tres ‘9’ Otín, Juanfran y Ferrón. Junto a Indiano en el centro del campo entró Alonso por el lesionado Javi Moreno. Le faltó criterio con el balón. aunque no le bastó el rigor defensivo al central reconvertido en ‘pivote’. La idea era salir al ataque, a por el rival desde el inicio, pero fue justo al revés.

1 Marbella Wilfred (2); Carlos Julio (2), Lolo Pavón (1), Catena (3), Razvan (1); Alonso (1), Indiano (1); Corpas (1), Añón (3) (Sergio Narváez (s.c.) m. 86), Luis Rioja (1) (Marcos Ruiz (s.c.) m. 91), y Chus Hevia (3) (Juanfran (s.c.) m. 84). 0 Cartagena Marcos (0); Óscar Ramírez (1), Moisés (2), Zabaco (1), Jesús Álvaro (3); Mejías (1) (Moussa (1) m. 74), Sergio Jiménez (2), Poley (2) (Kuki (1) m. 78), Aketxe (3), Cristo Martín (2) y Hugo Rodríguez (3) (Dani Ábalo (1) m. 78). GOL 1-0, m. 73: Chus Hevia. Árbitro García Gómez (extremeño). Amonestó a Catena y al visitante Aketxe. Campo Municipal. Unos 1.200 espectadores.

Los visitantes jugaban como en casa, o incluso mejor porque en el Cartagonova llevan dos partidos sin ganar. El dominio era total de los de Monteagudo que no se ponían nerviosos sacando el balón desde atrás. La presión del Marbella era infructuosa. Los albinegros superaban líneas con facilidad con un gran Jesús Álvaro ganado metros desde el lateral izquierdo. Ocasiones escasas, pero peligrosas. Hugo Rodríguez aprovechó un servicio al área de Jesús para disparar con violencia encontrando una manopla rápida de Wilfred. Fue lo más destacado. Los locales no tiraron entre los tres palos. Sólo Añón ensayó un lanzamiento potente a 25 metros que pasó cerca del palo izquierdo. El Cartagena controlaba con comodidad y el Marbella que no encontraba a sus hombres de ataque, sobre todo desasistidas las bandas sin protagonismo para Rioja y Corpas. El calor hacía mella, las faltas se multiplicaban en el centro del campo y el árbitro, al más puro estilo Mateu Lahoz, no mostró cartulina alguna dejando jugar. Al descanso silencio en la grada más pendiente de esquivar el sol que del partido.

En la segunda mitad ambos equipos siguieron más pendientes de no cometer errores que de exponerse. Conservadores, midiendo sus pasos, tanto Marbella como Cartagena caían en la previsibilidad. Pese a la prudencia, Aketxe gozó de una clara oportunidad con un disparo cruzado en el área que se encontró con una nueva respuesta eficiente de Wilfred. Con el paso de los minutos ganaban metros los blanquillos en busca del gol. El público pedía un cambio a Estévez, porque corría el minuto 70 y ningún entrenador movía el banquillo.

La monotonía la rompió el capitán. Añón lanzó un zurdazo que botó medio metros antes de que llegara la bola al cancerbero. El debutante Marcos despejó mal dejando la pelota muerta para que Chus Hevia remachara a gol ante la explosión de júbilo de la afición. Monteagudo quiso reactivar al Cartagena con el malaguista a préstamo Kuki Zalazar, además de Moussa y Dani Ábalo. No hubo reacción porque el Marbella ganó confianza con el gol y no dejó fisuras atrás. Estévez guardó los cambios para el final, rompiendo cualquier atisbo de continuidad en los visitantes. Tuvo poco tiempo el técnico del Málaga, Míchel –espectador de lujo–, para ver a Kuki. Sonrisas y miradas de complicidad en la grada y el palco para celebrar una victoria que significa más que tres puntos.