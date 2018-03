El Marbella empata (1-1) y sigue líder Añón se perfila para realizar un pase durante el encuentro de ayer en el Municipal. / J. Rodríguez Se adelantó por medio de Corpas, pero Chrisantus igualó para el Murcia JULIO RODRÍGUEZ Lunes, 5 marzo 2018, 00:40

El Marbella mantiene el liderato del grupo IV de Segunda B tras empatar a un gol contra el Murcia, el segundo mejor visitante de la Liga. Corpas adelantó a los locales definiendo con calidad tras un gran pase de Añón y el cuadro grana puso la igualada en la última acción de la primera mitad tras un rechazo de Wilfred que aprovechó Chrisantus. El punto le sirve a los blanquillos para continuar al frente de la tabla por segunda semana seguida. Ya son diez jornadas sin perder con seis victorias y cuatro empates. El resultado fue justo para los méritos de ambos equipos. El primer acto fue para los murcianos y el segundo fue muy igualado.

La idea era repetir once por tercera semana consecutiva, pero una fractura fortuita en la mano derecha de Lolo Pavón en el último entrenamiento provocó la entrada de Catena junto a Alonso en el centro de la zaga. El campo estaba en condiciones aceptables pese a la incesante lluvia desde el miércoles en Marbella. Sin embargo, el cielo se abrió durante la mañana para disfrutar de una de las mejores entradas este año en el Municipal con más de 2.000 aficionados. En la parcela central el balón sí se frenaba en algunos puntos, pero el resto del campo estaba más que practicable. Así lo demostró el Murcia, que con necesidad de ganar para no descolgarse de la cabeza salió más decidido a por la portería marbellí.

Solvencia

La movilidad de Juanma y Pedro por la parte izquierda del ataque encontraba una vía para hacer daño. Probaron en dos ocasiones a Wilfred, que respondió con solvencia. Mejor el cuadro pimentonero, que encontraba a Chrisantus rompiendo entre los centrales, aunque no encontraba el remate claro por la anticipación del meta sevillano. El Marbella sufría para generar juego porque Juanma tapaba la salida de balón de Indiano. En un momento de atasco el equipo encontró a Añón y rompió el partido. Embolsó un balón en el carril del ‘8’ y metió un pase perfecto para Corpas que, tras dos amagos, batió a Biel Ribas. Efectividad máxima, un tiro entre los tres palos y 1-0. No bajó el pistón un Murcia que milagrosamente no marcó pasada la media hora con un remate de cabeza de Charlie con Wilfred fuera de portería tras hacer una parada.

1 Marbella Wilfred (1), Carlos Julio (2), Alonso (2), Catena (2), Peris (2), Javi Moreno (3), Indiano (2), Corpas (3), Añón (3) (Cristian (1), minuto 85), Juanfran Guarnido (1) (Ferrón (2), minuto 59) y Otín (1) (Álex Bernal (2), minuto 45). 1 Murcia Biel Ribas (3), Orfila (1), Forniés (2), Charlie (1), Mateos (1), David Sánchez (1), Santi Jara (2), Armando (2), Chrisantus (3) (Elady (2), minuto 58), Juanma (3) (Pallardó (1), minuto 77) y Pedro (2) (Carlos Martínez (1), minuto 70). goles. 1-0, minuto 22: Corpas. 1-1, minuto 45: Chrisantus. árbitro. Rives Leal. Amonestó a Alonso, Indiano y a los visitantes Armando y Forniés campo. Municipal. Unos 2.100 personas.

El choque se ponía bonito para el espectador, que gozó con dos oportunidades en un minuto de Añón. Biel Ribas metió una mano increíble cerca del larguero para abortar la primera opción de gol y la segunda se marchó fuera por poco tras un cabezazo. Cuando parecía que los blanquillos mejor manejaban el duelo llegó el empate en la última acción de la primera mitad. Armando disparó desde la frontal y el bote en el área provocó que Wilfred despejara con el pecho, el rechazo lo recogió de cabeza Chrisantus para poner el 1-1, haciendo justicia a los méritos de ambos equipos.

«El Murcia nos triplica en presupuesto y se va feliz con el punto que saca en la casa del líder» fernando estévez, entrenador del marbella

En la segunda mitad los pimentoneros volvieron a salir más enchufados. En dos disparos francos de Pedro y Santi Jara bien pudieron remontar el partido, aunque las ocasiones no fueron a más por las intervenciones del de siempre, Wilfred. Los costasoleños no tenían el balón y sufrían con un Murcia más ambicioso. Álex Bernal suplió a Otín para dar más control de balón, y después Ferrón aportó más verticalidad y profundidad.

En la recta final el cansancio se hacía notar y los hombres de Estévez dieron un paso al frente. Biel Ribas hizo la parada de la jornada sacando de la escuadra derecha un testarazo de Catena en el minuto 80. Estévez sacó al juvenil Cristian, pero no tuvo opciones de demostrar su velocidad. Ninguno de los dos equipos quería cometer errores y firmaron tablas, el mismo resultado que la campaña anterior. Pero el Marbella sigue mandando.

El mejor: Jaime Moreno

Pocas veces se premia el oficio y la brega. Fue omnipresente en todas partes del campo robando balones, presionando...

El detalle: La afición responde

El cielo abierto y la promoción de entradas fueron claves para ver la segunda mejor entrada de la temporada tras el partido contra el Extremadura.

El próximo rival: Badajoz

Fecha: Domingo 11 de marzo.

Hora: 17.00 horas.

Campo: Nuevo Vivero.