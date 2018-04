El Marbella empata, jugará la promoción de ascenso y pierde el liderato JR Los costasoleños se adelantaron con un gran gol de falta de Añón y Pino igualó a un cuarto de hora del final (1-1) JULIO RODRÍGUEZ Marbella Sábado, 21 abril 2018, 21:47

Premio gordo. El Marbella logra el punto necesario para disputar esta temporada la fase de ascenso a Segunda división tras empatar a un gol contra El Ejido 2012. Sin embargo, las caras de los jugadores no eran de satisfacción porque la victoria del Cartagena contra el Betis Deportivo devuelve el liderato a los murcianos tras ocho semanas de dominio marbellí. Los malagueños se quedan en la segunda posición a dos puntos de la cabeza.

1 Marbella Wilfred (2), Carlos Julio (2), Lolo Pavón (2), Catena (2), Peris (1), Javi Moreno (1), Álex Bernal (2), Corpas (2), Añón (3) (Sergio Narváez (1) min.80), Chus Hevia (3) (Juanfran (1) min. 73) y Ferrón (2) (Luis Rioja (2) min. 63) 1 El Ejido 2012 Cristian (1), Emilio Cubo (3), Álvaro Ocaña (2), Gabri (1), Javi Hernández (1), Lolo (2), Javilillo (1) (Carralero (3) min. 64), Velasco (2), Pino (3), Echu (1) (Luis (1) min. 71) y Alfonso (2) Árbitro Amonestó a Corpas, Álex Bernal, Lolo y Carralero goles 0-1, min. 17: Añón. 1-1, min 74: Pino Campo Municipal Santo Domingo. Unos 1.500 espectadores, de los cuales 200 aficionados desplazados desde Marbella

Dominio absoluto de los blanquillos, de fucsia, durante toda la primera mitad. Fue pitar el inicio y en el primer minuto Carlos Julio enganchó un balón con la izquierda en el punto de penalti que se escapó cerca del palo derecho. El disparo creó una inercia, un camino hacia el gol que persiguió el equipo hasta celebrarlo con sus 200 aficionados. Cualquiera que asistiera por primera vez a Santo Domingo sabría qué equipo se jugaba el liderato porque solo buscó y encontró el arco rival el bloque compacto de Fernando Estévez. Sobre el campo, los mismos once que ganaron la semana pasada, jugaron de memoria a un alto ritmo físico con el viento racheado en contra.

El Ejido trataba de cortar el ritmo con faltas continuas sobre Añón, Ferrón, Chus y Corpas. Un error porque el Marbella penalizó a los celestes a balón parado. Catena cabeceó en el área chica un balón lateral como anticipo del golazo del partido. En la frontal, a 22 metros del meta Cristian, el marbellero Javi Añón cogió la pelota sin nadie alrededor. Tres pasos, mirada fijada en el hueco sobre las cabezas de la barrera y allí en la escuadra dibujó una trayectoria imposible para el cancerbero que solo pudo agachar la cabeza. Delirio en la tribuna donde acudió el capitán para brindar el tanto a la afición blanquilla.

La consigna del entrenador Estévez era clara, seguir igual, nada de echarse atrás. Pasaban 20 minutos y el dominio costasoleño se acrecentaba con una oportunidad clarísima de Corpas solo en el segundo palo tras pase de Chus Hevia que pese a rematar bien encontró la respuesta del portero desviando a córner. Todo el frente de ataque ganó su partida individual. Ferrón se plantaba en el área de la nada, Chus Hevia fue una pesadilla para ex marbellí Lolo y Corpas y Carlos Julio dominaban por la derecha. Era difícil jugar mejor, dar tanta seguridad de que el resultado no corría peligro. La lástima fue no llegar al descanso con un marcador más amplio totalmente merecido.

En la reanudación los locales recordaron que eran ellos los de casa. Dieron un paso al frente y en el primer minuto hasta dos hombres se plantaron en el área chica ante un Wilfred que salió victorioso. El Municipal de Santo Domingo parecía el doble de grande con el paso de los minutos. Los espacios aparecían y El Ejido llegaba bien por banda sin precisar remate. Contrarrestó la alegría almeriense Añón con un pase de fantasía al área que Ferrón no remató solo porque Cristian metió la puntera justo antes de que llegara el delantero. El cuerpo técnico decidió retirar al ariete algecireño para ganar profundidad y velocidad con Luir Rioja por la izquierda mientras Alberto González en el otro banquillo sacó a un atacante con clase como Carrelero para seguir volcando el juego al área marbellí. El ex del Marbella Emilio Cubo regaló el empate a Pino que solo tuvo que empujar un servicio perfecto del malagueño. El golpe a un cuarto de hora del final dejó tocados a los marbellíes que fueron sometidos por un rival espoleado por su afición. Aun así, Juanfran tuvo la ocasión más clara del partido en el 91. Corpas le metió una rosca perfecta que enganchó justito el delantero con todo a su favor, pero sin acierto. Manos a la cabeza de todos y tras el final brazos en jarra de los costasoleños que lamentaron la pérdida del liderato por encima de conseguir el punto que les faltaba matemáticamente para disputar el 'play off' a Segunda división nueve años después.