El Marbella ejerce de líder para tumbar al Recreativo (2-0) Ferrón a dos minutos del descanso y Juanfran al filo del 90' certifican una victoria trabajada JULIO RODRÍGUEZ Domingo, 15 abril 2018, 16:45

El Marbella mantiene el liderato del grupo IV de Segunda B tras superar por 2-0 al Recreativo de Huelva en un derbi trabajado desde el inicio donde respondió la afición. Ferrón en la última acción de la primera parte adelantó a los locales y Juanfran al filo de la conclusión redondeó el marcador en una gran acción personal. A falta de cuatro partidos para el final, los marbellíes están virtualmente metidos entre los cuatro primeros que disputarán los 'play off' de ascenso. No es matemático porque faltan doce puntos por jugar, los mismos en los que aventaja al Melilla que aún tiene que visitar el Municipal con el 'average' particular en juego. Victoria de un bloque sin fisuras que dominó sin apuros.

Dos novedades introdujo el técnico Fernando Estévez respecto al once que cayó la jornada anterior. Chus Hevia suplió a Sergio Narváez en la media punta y Lolo Pavón formó junto a Catena en la zaga para ganar centímetros a un equipo con fortaleza física como los visitantes. El primer cuarto de hora el Marbella ejerció de líder. Asumió el balón, marcó a los dos minutos en un remate de Ferrón en el área chica que fue bien anulado por falta al portero. El decano se limitaba a cerrar líneas mientras Añón, jaleado por una afición esta vez sonora, estuvo cerca de lograr el gol de la jornada. Chus se inventó un pase de tacón al área donde entró el capitán bien perfilado para un disparo cruzado que salió pegado al palo derecho de Marc Martínez cuando la grada cantaba gol.

2 Marbella Wilfred (2), Carlos Julio (3), Lolo Pavón (2), Catena (1), Peris (1), Javi Moreno (1), Álex Bernal (2), Corpas (2), Añón (2) (Alonso (s.c) min.90), Chus Hevia (3) (Juanfran (3) min. 83) y Ferrón (3) (Luis Rioja (2) min. 74). 0 Recreativo de Huelva Marc Martínez (1), Iván Malón (1), Sergio González (2), Diego Jiménez (1), Casado (1) (Iván Agudo (2) min 77), Núñez (2) (David Segura (1) min. 77), Jonathan Vila (1) (Boris (2) min. 63), Rafa de Vicente (2), Lazo (2), Traoré (2) y Santamaría (2). Árbitro. Sánchez Sánchez. Amonestó a Casado, Jonathan Vila, Lazo, Sergio González, Núñez, Traoré, Iván Malón y Ferrón. goles 1-0, min. 43: Ferrón. 2-0, min. 88: Ferrón. el mejor Carlos Julio (33). El dominicano fue un pulmón en la banda derecha para cerrar atrás y generar peligro en ataque como la jugada del gol que vino por un disparo suyo que Ferrón aprovechó para marcar

El Recreativo adelantó la defensa, estrechó líneas y tapó la salida de balón de los locales. Perdió fluidez el cuadro costasoleño que se atascó una y otra vez para cruzar el centro del campo de cara a la portería rival. Ferrón, Añón y Chus tiraban desmarques que caían una en fuera de juego. El único disparo de los onubenses llegó con un tiro seco de Rafa de Vicente desde la media luna que atajó en dos tiempos Wilfred. Poco más en ataque de los recreativistas que se limitaron a cerrar las vías de ataque local hasta que rompió en velocidad Carlos Julio. El lateral dominicano progresó con una pared por la derecha para ensayar un lanzamiento cruzado que Marc Martínez rechazó en el área pequeña. Allí apareció oportuno Ferrón para alojar el balón en la red y poner en ventaja a los blanquillos a dos minutos del descanso.

Lejos de venirse atrás el Marbella salió convencido de sentenciar. No habían trascurrido dos minutos de la reanudación cuando una buena combinación entre Chus, Corpas por la derecha y Bernal acabó con un disparo muy claro del sevillano que se marchó por encima del larguero. El Recreativo estiraba líneas, daba más espacios para el juego en estático de los locales que controlaron mejor el juego. Las ocasiones claras no llegaban, pero la sensación de peligro del Marbella cuando rondaba el área era latente en el campo. Carlos Julio y Corpas seguían percutiendo por la derecha y Chus Hevia contemporizando en el centro con buenos asociaciones con Añón. El técnico Negredo movió el banquillo con la entrada de David Segura, Iván Agudo y un delantero nato como Boris. Servía el impulso para pisar área rival aunque no finalizaban acciones y los locales no sufrían.

Estévez dio entada a Juanfran para dar otra referencia en ataque al Marbella tras cambiar anteriormente a Ferrón y le volvió a salir bien. En una cabalgada desde el centro del campo a contragolpe Juanfran ganó por velocidad a los centrales y batió con el exterior de la pierna derecha cruzado a Marc Martínez para cerrar el derbi andaluz ante el delirio de la afición. Triunfo fruto de un trabajo intenso de todo el equipo que sigue dando la sensación de bloque, de un rodillo que solo mira a la primera plaza.